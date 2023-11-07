يا بختك لو تعرف حد مسافر.. ما هي شروط التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2023

أوضحت الحكومة المصرية تفاصيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج وذلك بعد إعادة تفعيلها مرة ثانية بعد انتهاء التسجيل بها في منتصف مارس الماضي، وذلك بموجب موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك سوف يتم إعادة التسجيل في المبادرة مرة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.

تفاصيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج

تم الإعلان من قبل وزارة الهجرة إلى أنه تم فتح باب التسجيل في المبادرة من جديد وذلك للمصريين الذين لم يستفيدوا منها في المرة السابقة، وذلك بعد مطالبات من قبل بعض المصريين العاملين بالخارج عن فتح باب المبادرة مرة ثانية.

وقد اوضحت وزارة الهجرة عن تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالتسجيل مرة ثانية والذي يمكن تحميله من خلال متجر التطبيقات الخاص بك.

كيفية التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

للتسجيل في المبادرة ينبغي عليك العمل على إتباع مثل هذه الخطوات:

قم بتحميل التطبيق سواء للهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد أو الآيفون.

إنشاء حساب بالبريد الإلكتروني.

عليك استكمال كافة البيانات الخاصة بالتسجيل وهي عبارة عن رقم الهاتف وتاريخ الميلاد بالإضافة إلى رقم جواز السفر وبلد الإقامة.

اختر السيارة التي تريد استيرادها وذلك من حاسبة الرسوم وعليك الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

عليك إتباع كافة تعليمات التحويل البنكي.

قم بمتابعة الطلب الخاص بك حتى الحصول على الموافقة الاستيرادية.

شروط المبادرة