الأسعار الجديدة.. ما هو نصيب الفرد من السلع التموينية في بطاقة التموين لشهر نوفمبر 2023

بالتزامن مع بدء صرف المقررات التموينية لكافة المواطنين المسجلين داخل المنظومة، ازداد البحث من قبل المواطنين حول أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2023، وهي التي تم البدء في صرفها منذ الأول من شهر نوفمبر وحتى نهاية الشهر وسوف نخبرك بها بالتفصيل.

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر

طرحت وزارة التموين كافة المقررات التموينية الخاصة بشهر نوفمبر في كافة منافذ البيع بأسعار مخفضة للمواطنين وجاءت الأسعار كالآتي:

يبلغ سعر كيلو السكر نحو 12.6 جنيه مصري.

يبلغ سعر زجاجة الزيت زنة 800 جرام 30 جنيهًا بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة التموينية.

مكرونة بوزن 800 جرام تباع بسعر 13 جنيًها وعبوة المكرونة بسعر 6.5 جنيه زنة 400 جرام.

عدس مجروش نصف كيلو جرام بسعر 21 جنيًها.

يبلغ سعر الفول المعبأ بسعر 9 جنيهات بوزن 500 حرام.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

ما هو نصيب الفرد من السلع التموينية في بطاقة التموين

يبلغ دعم الفرد في بطاقة التموين كما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التموين 50 جنيهًا وذلك حتى الفرد الرابع ومن بعد ذلك 25 جنيهًا.

أما حول المستحقات من المقررات التموينية فهي عبارة عن زجاجة زيت واحدة لكل فرد حتى 4 أفراد، كيس سكر بقيمة 12.6 ولكن يحق الصرف حتى 6 كيلو على البطاقة الواحدة، ومن ثم يتيح استكمال باقي مبلغ الدعم مكرونة، حيث تم إلغاء سلعة الأرز من الدعم التمويني.

يذكر أن عدد المستفيدين من الدعم يبلغ عددهم 64 مليون مواطن للحصول على 32 سلعة شهريًا.