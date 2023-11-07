النور هيرجع تاني.. متى تنتهي أزمة قطع الكهرباء في المحافظات وعودة الطاقة بشكل كامل على مدار اليوم

موعد انتهاء قطع الكهرباء وخطة تخفيف الأحمال هو أحد أهم الموضوعات الشائكة والتي يبحث عنها المواطنين، لاسيما في ظل زيادة أوقات قطع الكهرباء بالرغم من تحسن الأحوال الجوية مما أدى إلى تخفيض العبء على الشبكات، وسوف نخبرك نحن من خلال هذا المقال حول موعد نهاية قطع الكهرباء.

موعد انتهاء قطع الكهرباء وخطة تخفيف الأحمال

تم الإعلان من قبل الحكومة المصرية عن خطة تخفيف الأحمال بدءًا من شهر يوليو الماضي وكان الأمر لمدة ساعة واحدة فقط، وفقًا لجدول محدد من أجل تعريف المواطنين بالمواعيد تحسبًا لأي أمر طاريء.

لكن الأمر لم ينتهي وفقًا للخطة الموضوعة من قبل وزارة الكهرباء والتي قامت برفع مدة تخفيف الأحمال إلى ساعة ونصف إلى ساعتين في اليوم الواحد وذلك باختلاف المنطقة.

نهاية أزمة الكهرباء في مصر

كشف مصدر داخل وزارة الكهرباء أسباب عدم تعريف المواطنين حتى الآن بمواعيد انقطاع الكهرباء داخل المناطق وذلك لأنه حتى الآن لم يتم تحديد هذه المواعيد وعدم الاستقرار على جدول محدد، ويعود ذلك إلى التغيرات شبه اليومية في القدرات المطلوب فصلها في المناطق المختلفة.

وتابع أنه لا يتم قطع الكهرباء بصورة عشوائية لكن وفقًا لقدرات محددة مطلوب فصلها في اليوم من كل منطقة حسب الأحمال، ويتم هذا الأمر بتنسيق كامل ومباشر ما بين شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى وحدة التحكم القومي التابعة إلى وزارة الكهرباء.

وقد أوضح بعض الخبراء إلى أن استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام يعد من بين أسباب انقطاع الكهرباء وعدم قدرة الحكومة على وضع موعد نهائي لحل هذه الأزمة.