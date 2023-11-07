الدفعة الأخيرة وصلت.. تعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة السادسة Iraq PDF

أوضحت وزارة العمل أنه يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة السادسة من خلال رابط الوزارة أو من خلال منصة مظلتي، وهو الدعم الذي يتم تقديمه للمواطنين من أجل ضمان توفير حياة كريمة لهم بكافة محافظات العراق للأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة السادسة

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق إلى أن قيمة الدعم المقدرة لكافة المستفيدين وصلت إلى 100 ألف دينار عراقي الأمر الذي يضمن للمستفيدين الحياة الكريمة وتوفير كافة مقومات الحياة الأساسية وأنه يمكن الاستعلام عن الأسماء عن طريق إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

أنقر بصورة مباشرة على زر الرعاية الاجتماعية.

توجه إلى خيار عرض الكشوفات ومن ثم أدخل كافة البيانات الخاصة بالمستفيد بصورة صحيحة.

أنقر على خيار عرض وسوف يظهر لك كشوف المشمولين قم بالبحث بالاسم للتعرف على الاستفادة من عدمه.

ما هي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

أوضحت وزارة العمل العراقية أن هناك مجموعة من الشروط الهامة الواجب أن تنطبق على المتقدم للحصول على الدعم وهي كالآتي: