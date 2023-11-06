اوعى تسمي عيالك الأسماء دي”.. تحذير شديد اللهجة عند تسمية الأبناء الجدد بهذه الأسماء فيها غرامة وحبس ..مترجعش تقول معرفش

خلال الفترة الأخير أصبحت الأسماء المحظورة والممنوعة في مصر موضوعًا هاما ومثيراً للاهتمام والجدل بين المواطنين، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن قائمة بأسماء يمنع استخدامها عند تسمية الأطفال، هذه السياسات تأتي مع تحذيرات شديدة اللهجة من الحكومة حيال الامتثال، وتحديدًا بشأن العقوبات الصارمة التي قد تواجه الآباء الذين ينتهكون هذه التوجيهات.

الأسماء ممنوعة في مصر

الأسماء المهينة أو الفاحشة: تشمل الألفاظ التي تسيء للشخص أو تنتهك القيم والأخلاقيات العامة.

تشمل الألفاظ التي تسيء للشخص أو تنتهك القيم والأخلاقيات العامة. الأسماء المركبة: تشمل الأسماء التي تتألف من أكثر من كلمة لتفادي الالتباسات القانونية والمشاكل المحتملة.

تشمل الأسماء التي تتألف من أكثر من كلمة لتفادي الالتباسات القانونية والمشاكل المحتملة. الأسماء المتعارضة مع الشريعة الإسلامية: يمنع استخدام أسماء تتعارض مع القيم الدينية والثقافية في المجتمع.

يمنع استخدام أسماء تتعارض مع القيم الدينية والثقافية في المجتمع. تكرار الأسماء: يمنع إطلاق نفس الاسم لأبناء من نفس الأب من أجل تجنب الارتباك في الهوية والقوانين.

عقوبات الأسماء الممنوعة

غرامة مالية: فرضت إدارة الحالة المدنية غرامة تصل إلى 200 جنيه على الآباء الذين يختارون أسماء ممنوعة لأطفالهم. تهدف هذه العقوبة إلى توعية الآباء حول أهمية الامتثال للقوانين واللوائح.

فرضت إدارة الحالة المدنية غرامة تصل إلى 200 جنيه على الآباء الذين يختارون أسماء ممنوعة لأطفالهم. تهدف هذه العقوبة إلى توعية الآباء حول أهمية الامتثال للقوانين واللوائح. زيادة الغرامة: تخطط الحكومة لرفع قيمة الغرامة إلى 5000 جنيه لضمان امتثال أفضل والالتزام بالسياسات المحددة.

رسالة الحكومة إلى المواطنين

تهدف هذه السياسات إلى السيطرة والرقابة لضمان احترام القوانين والقيم الاجتماعية، وتحث الحكومة الآباء على اختيار أسماء مناسبة تتفق مع الأنظمة القانونية والثقافية، وتؤكد على أهمية هذا الاختيار لتجنب المشاكل المحتملة في المستقبل.

رغم أن الحرية في اختيار أسماء الأطفال تعتبر حقًا شخصيًا إلا أن وضع الحكومة لهذه التوجيهات والعقوبات يأتي في سياق محاولة للحفاظ على النظام والتقاليد المجتمعية، من المهم على الآباء مراعاة هذه السياسات والتوجيهات خلال عملية اختيار أسماء أطفالهم.