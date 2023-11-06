بعد زيادة أسعار البنزين.. زيادة سعر رغيف الخبز المدعم لـ 25 قرش وزارة التموين تحسم الجدل وتوضح الحقيقة

مع ارتفاع أسعار البنزين والوقود خلال الأيام الماضية انتشرت موجة من الشائعات تناولت رفع أسعار البنزين في مصر، وقامت مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخبار حول احتمالية زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، في الوقت نفسه قامت وسائل التواصل الاجتماعي بالترويج لهذه الأخبار وسط تساؤلات كثيرة حول الاتجاه القادم لأسعار الخبز المدعم، هذا التوقيت جاء تزامناً مع إعلان لجنة تسعير المواد البترولية في مصر بخصوص زيادة أسعار البنزين بجميع أصنافه، لذلك من خلال هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم لـ 25 قرش.

حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

تجاوبًا مع الشائعات حول ارتفاع سعر الخبز المدعم أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التموين عدم تأثير زيادة أسعار البنزين على سعر رغيف الخبز المدعم، وأوضحت هذه المصادر أن المخابز البلدية تستخدم الغاز الطبيعي أو السولار، وأن وزارة التموين تواصل صرف الخبز المدعم لأصحاب ومستفيدي البطاقات التموينية بسعر ثابت قدره 5 قروش للرغيف بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن.

ما هي أسعار البنزين الجديدة

تم نشر قرار في الجريدة الرسمية يتضمن زيادة أسعار البنزين بنسب محددة، حيث ارتفع سعر البنزين 80 إلى 10 جنيهات، البنزين 92 إلى 11.50 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.50 جنيه، هذا القرار جاء من وزارة البترول بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية.

سعر السولار والحفاظ على استقراره

أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم تحريك سعر السولار حفاظًا على مصلحة محدودي الدخل، حيث يلعب السولار دوراً أساسياً في وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية، وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية استمرار استقرار سعر السولار.

ثبات تعريفات ركوب المواصلات العامة

نفت وزارة التنمية وجود أي زيادة في تعريفات المواصلات العامة بسبب ارتفاع أسعار البنزين، نظرًا لاعتماد وسائل المواصلات العامة على السولار بدلاً من البنزين، فإن الأسعار ستبقى ثابتة دون تغيير.

هذا التصريح يسلط الضوء على حقيقة عدم تأثير زيادة أسعار البنزين في مصر على سعر الخبز المدعم والحفاظ على استقرار السعر لمحدودي الدخل وأسعار المواصلات العامة.