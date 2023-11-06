اشتري فراخ قبل ما سعرها يزيد.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض

الدواجن هي نوع من اللحوم البيضاء الأكثر طلبا ومبيعا في الأسواق المحلية، ويقبل على شراءها عدد كبير من المستهلكين، ولكن مع الارتفاع الملحوظ في الأسعار نجد أن القيمة المالية في مقابل كل كيلو لا تزال مرتفعة سواء للدواجن البيضاء أو البلدي، أو الدواجن الساسو وجميع أنواع الدجاج التي يكثر الإقبال عليها في المزارع والسوق المحلية، ويضم التقرير الأسعارالمتوقعة غدا في أسواق مصر حيث تعد التكلفة الحالية للدواجن معرضة للتغير الطارئ في أي وقت.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023

جميع أنواع الدواجن تتوفر في الأسواق المحلية والمزارع وبسعر مستقرة ومرتفعة على سعر الكيلو، وقد سجل اليوم سعر الكيلو من الدواجن البيضاء اليوم 75 جنيه مصري وفي بعض الأسواق السعر يسجل 74 جنيه مصري، وسعر 1 كجم منها في المزرعة يسجل 66 جنيه مصري وهو السعر المتوقع في البورصة الرئيسي يوم غد.

سعر الدواجن الساسو

الدجاج الساسو من بين أنواع الدواجن الأكثر طلبًا في الأسواق المحلية والتي تعتبر من أعلى أنواع الدواجن من حيث القيم السعرية، والسعر المتوقع غدا للكيلو يسجل 96 جنيه مصري في المحلات وفي المزارع يصل السعر لنحو 90 جنيه وفي مزارع أخرى يسجل السعر حوالي 92 جنيه مصري.

سعر الدواجن الأمهات

الدجاج الأمهات متاح بسعر من 65 وحتى 66 جنيه مصري، وهو سعر الكيلو المتوقع غدا، ومن خلال البورصة يتم الاطلاع بشكل يومي على الأسعار والسعر السابق يمكن البدء به يوم غد بافتتاحية التعاملات، والسعر في المزارع يسجل حوالي 60 جنيه مصري.

سعر الدواجن البلدي

من المتوقع لسعر نوع الدواجن البلدي أن يظل مستقر على قيمة سعرية غدا تعادل 117 جنيه مصري، والسعر الحالي له في المزرعة 109 جنيه مصري، ولا يزال سعر الدواجن الأمهات مستقر على نفس القيمة للكيلو، وهو ما بدأت به البورصة تداولاتها اليوم.

سعر البانيه في الأسواق المحلية

البانيه متوفر في الأسواق المحلية بسعر للكيلو يصل إلى 150 جنيه مصري، وقد تختلف تلك القيمة السعرية ما بين محل إلى آخر وهو السعر المتوقع للكيلو غدا.