أخبار مصر
“الصرف بدأ روح ع البريد” معاش تكافل وكرامة امتى؟ التأمينات الاجتماعية تُعلن توقيت إيداع المعاش
معاش تكافل وكرامة امتى من الأسئلة المهمة بالنسبة إلى العديد من المستفيدين من هذا المعاش الذي يقدم للفئات الأكثر احتياجًا، ولذا فإنهم ينتظرون نزول هذا المعاش لهم حتى يصرفوا منه على احتياجاتهم اليومية وغيرها، ولذا سنجيب فيما يلي عن موعد نزول هذا المعاش وما الأسباب التي تؤدي لرفض منحه للمتقدمين عليه.
معاش تكافل وكرامة امتى
أجابت وزارة التضامن عن سؤال معاش تكافل وكرامة امتى بأنه سيتم البدء بصرفه يوم الأحد بتاريخ 15 من شهر نوفمبر 2023، وسيكون المعاش الخاص بهذا الشهر بزيادة تقدر ب 15٪ عن الأشهر الماضية.
أسباب رفض معاش تكافل وكرامة
هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي لرفض منح المعاش الخاص بتكافل وكرامة إلى المتقدمين عليه، وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي:
- من يمتلك أراضي زراعية بداية من نصف فدان.
- من له إيجار أراضي بداية من فدان.
- من يمتلك عقار أو أزيد بخلاف السكن.
- من يمتلك محل تجاري سواء كان مسجلًا أم لا.
- من يملك رؤوس مواشي من أجل التجارة بداية من ثلاثة فيما فوق.
- من لديه عمل بأجر منتظم لدى القطاع الحكومي أو العام أو الخاص ويكون باشتراك تأميني.
- من لديه عمل بأجر منتظم بأي قطاع حكومي أو عام أو خاص بلا اشتراك تأميني وبقيمة دخل شهري يساوي ١٦٠٠ جنيه بالنسبة إلى الأسرة الواحدة التي تتكون من أربع أشخاص.
- من يمتلك أو مشترك في مشاريع خاصة.
- من ياخذ معاش حكومي أو عام أو خاص أو شرطة أو جيش عن نفسه.
- من يأخذ معاش كمستفيد بمبلغ خمسمائة جنيه أو أزيد.
- من سافر إلى خارج البلاد من أجل العمل سواء قبل القبول بالبرنامج أو بعده.
- من يمتلك توك توك أو جرارات أو سيارات وأي مركبات.
- من لديه مصاريف مدارس تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه بالنسبة للطفل الواحد بشكل سنوي.
- من لديه معدات ثقيلة كخلاط بناء أو ماكينة طحين أو لودر.