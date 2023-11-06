“الصرف بدأ روح ع البريد” معاش تكافل وكرامة امتى؟ التأمينات الاجتماعية تُعلن توقيت إيداع المعاش

معاش تكافل وكرامة امتى من الأسئلة المهمة بالنسبة إلى العديد من المستفيدين من هذا المعاش الذي يقدم للفئات الأكثر احتياجًا، ولذا فإنهم ينتظرون نزول هذا المعاش لهم حتى يصرفوا منه على احتياجاتهم اليومية وغيرها، ولذا سنجيب فيما يلي عن موعد نزول هذا المعاش وما الأسباب التي تؤدي لرفض منحه للمتقدمين عليه.

معاش تكافل وكرامة امتى

أجابت وزارة التضامن عن سؤال معاش تكافل وكرامة امتى بأنه سيتم البدء بصرفه يوم الأحد بتاريخ 15 من شهر نوفمبر 2023، وسيكون المعاش الخاص بهذا الشهر بزيادة تقدر ب 15٪ عن الأشهر الماضية.

أسباب رفض معاش تكافل وكرامة

هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي لرفض منح المعاش الخاص بتكافل وكرامة إلى المتقدمين عليه، وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي: