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الملايين مقدمين والشقق كتير بس شرط السن مهم .. السن القانوني للحصول على شقة من صندوق الإسكان الاجتماعي في الإعلان ال18
السن القانوني للحصول على شقة من صندوق الإسكان الذي سوف نتحدث عنه اليوم فتابعوا السطور القادمة، في الفترة الأخيرة قامت وزارة الإسكان والمرافق العامة بالإعلان عن مجموعة من الشروط والإجراءات التي يمكنك أن تتبعها في عملية حجز شقة،كما نشرت كل الأسعار الخاصة بالوحدات السكنية حسب مساحتها وأنظمة سداد القسط.
السن القانوني للحصول على شقة من صندوق الإسكان
استكمالًا لحديثنا عن السن القانوني للحصول على شقة من صندوق الإسكان فهناك العديد من الاجراءات الواجب اتباعها لحجز شقة تابعة للإسكان وتتمثل فيما يلي :
- إذا كنت ترغب في الحصول على شقة من صندوق الإسكان فلابد أن يكون عمرك من بين 21 سنة حتى 50 سنة.
- إذا قمت بحجز شقة فعليك أن تكون حامل الجنسية المصرية
- تقوم الوزارة بتحذير الشخص المتقدم بحجز أكثر من شقة سواء كانت زوجته أو أولاده.
- إذا كنت ترغب في الحصول على وحدة سكنية فلابد أن تحصل عليها من نفس المحافظة التي تقيم فيها.
الأوراق المطلوبة لحجز شقق من صندوق الإسكان الاجتماعي
هناك بعض الأوراق والمستندات التي يمكنك أن تستخدمها في عملية الحجز الشقة من صندوق الإسكان الاجتماعي ومنها كما يلي:
- لابد من الذهاب إلى أقرب مكتب بريد لكي تقوم بشراء استمارة الحجز.
- لابد من إحضار وصل الشراء وأيضا يجب على الشخص المتقدم أن يقوم بإحضار وصل سداد المصاريف من أجل استكمال كل الإجراءات الحجز بشكل رسمي.
- هناك بعض الأوراق المطلوبة الأخرى يمكنه أن يقوم بإحضارها وهي تشمل بطاقة الرقم القومي ولابد من أن تكون سارية المفعول لكي يتم قبول الأوراق.
- إحضار شهادة تثبت فيها حالتك الاجتماعية موضحا فيها الدخل الشهري الخاص بك.
- أما بالنسبة للأشخاص العاملين في القطاعات الحكومة يمكنهم أن يقوموا بإحضار شهادة موثقة من الجهة العمل موضحا فيها كل المعلومات الخاصة بدخله الشهري.