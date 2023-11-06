بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة شوف تعريفة الركوب الجديدة “بقت كام”..زيادة المرتب هتضيع على المواصلات
تعريفة الركوب الجديدة والتي كثر البحث عنها في الفترة الأخيرة، حيث بدأت جميع المحافظات بتنفيذ تعريفة حديثة للمواصلات بعد قرار زيادة أسعار السولار، والتي قامت لجنة التسعير التلقائي بالإعلان عنه ليكون سعر لتر السولار جنيه واحد، على أن يباع السولار في السوق المحلية ب8.25 للتر واعتماد المحافظات تعريفة الركوب الحديثة.
تعريفة الركوب الجديدة
يبحث العديد من الأشخاص عن تعريفة الركوب الجديدة بعد إصدار قرار برفع سعر السولار، حيث قامت محافظة القاهرة بالإعلان عن تعديل تعريفة ركوب السرفيس والنقل العام والأقاليم تبعاً لمسافة كل خط سير، لتصبح تعريفة السرفيس تتراوح من 50 قرشاً لغالبية الخطوط إلى جنيه واحد للخطوط الطويلة التي تستغرق أكثر من 40 كم.
كذلك زيادة تعريفة أتوبيسات مؤسسات النقل العام لتكون 50 قرشاً لغالبية الخطوط وجنيه واحد للخطوط المميزة التي تصل إلى المناطق البعيدة، إلى جانب تعديل تعديل الأجرة الحديثة بمواقف الأقاليم بما لا يتخطى 10% مع وضع الملصقات التي تشمل على الأسعار الحديثة للتعريفة على مداخل كافة المواقف بصورة ظاهرة أمام المواطنين.
اسعار الموقف الجديد بالاسكندرية 2023
يمكن عرض أسعار الموقف الجديد بالإسكندرية 2023 على النحو التالي:
- سعر الموصلات من الإسكندرية إلى القاهرة عادي 5 جنيه.
- سعر المواصلات من الإسكندرية إلى القاهرة مكيف 68.5 جنيه.
- سعر المواصلات من الكيلو 21 إلى الجيزة عادي 65 جنيه.
- سعر المواصلات من الكيلو 21 إلى الجيزة مكيف 85.5 جنيه مصري.
- سعر المواصلات من العامرية إلى القاهرة عادي 65 جنيه.
- سعر المواصلات من العامرية إلى القاهرة مكيف 68.5 جنيه.
- سعر المواصلات من الإسكندرية إلى الجيزة عادي 65 جنيه.
- سعر المواصلات من الإسكندرية إلى الجيزة مكيف 68.5 جنيه.
- سعر المواصلات من الكيلو 21 إلى القاهرة عادي 65 جنيه.
- سعر المواصلات من الكيلو 21 إلى القاهرة مكيف 65 مصري.
- سعر المواصلات من الإسكندرية إلى مطروح 73 جنيه.
- سعر المواصلات من الإسكندرية إلى دمياط 56.5 جنيه مصري.