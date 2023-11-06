“وفر فلوسك وحافظ على صحتك” أسعار السجائر اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 وتصريحات من الشرقية للدخان

حالة البحث التي نلاحظها الآن حول أسعار السجائر اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 مرتفعة للغاية وهذا بسبب عدم استقرار الأسواق تلك الفترة، حيث شهدت الفترة الماضية ارتفاع ملحوظ في أسعار السجائر بكافة أنواعها، مما جعل بعض التجارة التي كان لديها مخزون كبير من السجائر داخل المخازن تقوم ببيعها في السوق السوداء لربح أضعاف الأضعاف، وهذا ما جعل الحكومة تتحرك ويتم التحدث عن تلك الأزمة من قبل الوسائل الإعلامية المختلفة لسرعة إيجاد حل والقضاء على معدومي الضمير الذين يستغلون الفرص.

كشفت شركة الشرقية للدخان عن بيع جزء من حصتها بنسبة 30% شركة ايسترن كومباني الإماراتية وأكدت أن هذا كان هو الحل المناسب لعودة ضخ كميات كبيرة من السجائر في الأسواق والسيطرة على ما يحدث من استغلال، اليوم ننشر لحضراتكم في التقرير التالي اخر تطورات أسعار السجائر اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023.

أسعار السجائر اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023

علبة السجائر كليوباترا إلى 48 جنيه.

كما تسجل علبة سجائر كليوباترا بوكس بسعر إلى 50 جنيه.

سعر علبة السجائر إل إم LM الأحمر 60 جنيها.

علبة السجائر إل إم LM الأزرق 60 جنيها.

سعر علبة السجائر ريد 54 جنيهًا.

سعر علبة سجائر سويفت 54 جنيهًا.

كما يصل سعر علبة سجائر ميديم: 54 جنيهًا.

كما تسجل علبة السجائر جولد 54 جنيهًا.

سعر علبة السجائر لايت: 54 جنيهًا.

زيادة أسعار السجائر في الأسواق

خلال الأيام الماضية قام إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الغرفة التجارية للدخان أن الفترة القادمة يكون هناك تحسن في الأوضاع ويتم إنتاج كمية كبيرة بكافة أنواع السجائر وطرحها في الأسواق، وأكد أن الأسعار الجديدة تكون بزيادة من بين 50 قرش وحتى 100 قرش حسب نوعية السجائر وهذا جاء طبقاً لقانون الضريبة رقم 67 لعام 2016، كما يتم متابعة حالة الأسواق وتوحيد الأسعار لمنع أي تلاعب مجدداً، وكشف أبراهيم امبابي أن الفئة الأولى للسجائر نوع الكيلوبترا لا تزيد عن 31 جنيه والفئة الوسطى نوع LM لا تتجاوز 43 جنيه أما الفئة العالية نوعية مارلبورو قد لا تتجاوز 60 جنيه ويتم وضع لائحة بكافة الأسعار ويتم توزيعها على التجار لعدم المخالفة باللائحة.