أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة العراق 2023 كشوفات pdf كاملة عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة العراق 2023 هذه ضمن عمليات البحث الأولى على جوجل منذ فترة طويلة، ورغم ظهور نتائج الوجبة التاسعة والأخيرة إلا أن الأمل بداخل قلوب المواطنين كان كبير أن يتم الإعلان عن دفعة جديدة وهذا ما حدث بالفعل، حيث قامت السيد الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل بالإعلان عن الدفعة السادسة في احدى اللقاء التلفزيونية على قناة السومرية الفضائية، وكشف وقتها العديد من التصريحات المهمة عن الرعاية الاجتماعية وأكد سيادته أن الدفعة السادسة تشمل الرجال والنساء من جميع المحافظات العراقية ويتم شمول نحو 90 ألف طلب تقديم، ومازال هناك الكثير من المواطنين لم يحصلوا على النتائج حتى الآن لذا عليكم متابعة التقرير التالي للإطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة العراق 2023.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة العراق 2023

أصبحت كشوفات الدفعة السادسة من الرعاية الاجتماعية متوفرة الآن ولم يتبقى سوى عدد قليل من الكشوفات في عدة محافظات يتم رفعه خلال الساعات القليلة القادمة وهذا ما أكدت عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وللاطلاع على الاسماء المشمولة عليكم اتباع ما يلي:

أولاً الضغط على هذا الرابط منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. ثم اختيار الدفعة السادسة. إدخال اسم المحافظة. يطلب منك رقم الهوية الوطنية. ثم إدراج رقم القيد. ثم الضغط على كلمة استعلام وتظهر النتائج في الحال.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

تم التصريح عن اقتراب موعد فتح باب التسجيل على الدفعة السابعة ويجب أن تتوفر الشروط التالية في المتقدمين