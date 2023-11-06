سعر تويوتا فورتشنر 2024 وأهم مواصفاتها Toyota Fortuner

سعر تويوتا فورتشنر 2024، حيث يهتم عدد كبير من الأشخاص بالاطلاع المستمر على اسعار السيارات إلا أن سيارة تويوتا فورتشنر 2023 أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من عشاق السيارات لما فيها من مميزات أبرزها اقتصاية في استهلاك الوقود، حيث تطرح سيارة تويوتا فورتشنر بمحرك ديزل أو بنزين ، كما أنها تتميز بمحرك رباعي الأسطوانة، والذي تبلغ قوته 164 حصان وعزم دوران 245 نيوتن| متر ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على سعر تويوتا فورتشنر 2024….

وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن سعر تويوتا فورتشنر 2024، والتي تتميز بالكثير والكثير وكان هذا هو السبب الرئيسي في زيادة عمليات البحث عن سعر سيارة 2024 Toyota fortuner.

تويوتا فورتشنر 2024

أيام قليلة تفصلنا عن عام 2024 ، وبدأ عدد كبير من الأشخاص في البحث عن مواصفات تويوتا فورنشنز 2024 الجديدة، والتي أصبحت حديث وسائل التواصل الإجتماعي لما فيها من مميزات داخلية خارجية ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على أهم تفاصيل ومواصفات سيارة تويوتا فورتشنز 2024.

وكانت تويوتا فورتشنز قد أعنت عن طرح مجموعة قوية من المحركات حتى يتمكن محبيها من الاختيار بين محرك ديزل ومحرك بنزين، وإليكم مميزات محرك بنزين .

زودت سيارة تويوتا فورتشنز موديل 2024 بعدد من وسائل السلامة والأمان، أبرزها : مثبت السرعة والوسائد الهوائية، ونظام مانع الانغلاق ABS هذا بالإضافة إلى نظام موزع الفرامل عند الطوارئ EBD ونظام الفرامل المساعدة، والكاميرا الخلفية ونظام مساعد لصعود المرتفعات HLA وحزام الأمان.

مميزات محرك بنزين

القوة : 164 حصان .

العزم : 245 نيوتن / متر في 4000 دورة في الدقيقة

سعة المحرك : 2.7 لتر

عدد 4 اسطوانات

الدفع : خلفي

الناقل الحركي : اوتوماتيك 6 سرعات

مميزات محرك ديزل

سعة المحرك : 2.4 لتر

عدد: 4 اسطوانات

قوة 147 حصان

العزم : 400 نيوتن / متر

الدفع : رباعي

ناقل حركي : اوتوماتيك 6 سرعات.

سعر تويوتا فورتشنر 2024