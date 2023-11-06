موعد الاختبارات النهائية في السعودية 1445 التعليم تعلن التفاصيل

موعد الاختبارات النهائية في السعودية 1445، تعتبر الاختبارات النهائية من أولى اهتمامات الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة، حيث زاد البحث الساعات الماضية عن موعد الاختبارات وهل الأخبار المتداولة عن تبكير الاختبارات أمر صحيح أم مجرد شائعات، تطبق وزارة التربية والتعليم السعودية في نظام التعليم الجديد ثلاثة فصول دراسية منذ بداية عام 2020 بسبب جائحة كورونا لتخفيف الضغط على الطلاب.

حيث وجدت التعليم أن الخطة الجديدة ونظام الثلاثة فصول كان سبباً في ارتفاع معدلات النجاح عن السنوات الماضي وجعل مستوى الطالب يتحسن بشكل سريع، كما نلاحظ أن الاختبارات أيضاً يتم تقسيمها على 3 فصول في بداية العام وفي منتصف العام وفي نهاية العام، ترقبوا الفقرات التالية وسوف ننشر لكم المزيد من التفاصيل حول موعد الاختبارات النهائية في السعودية 1445.

موعد الاختبارات النهائية في السعودية 1445

تستعد منصة مدرستي التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية لرفع اختبارات الفصل الدراسي الأول، حيث يؤدي الكثير من الطلاب الاختبارات من خلال المنصة عبر استخدام الأجهزة الحديثة والمتطورة ضمن المنظومة الجديدة، ويجب أن يكون لدى الطالب حساب مفعل على المنصة لسهولة الدخول على صفحة الاختبارات، ويأتي جدول الاختبارات النهائية على النحو التالي وفقاً لما صرحت به وزارة التربية والتعليم:.

تعقد الاختبارات الشفوي الفصل الدراسي الأول بالسعودية صباح الغد الثلاثاء الموافق 7 من نوفمبر الجاري 2023.

كما تستمر الاختبارات حتى يوم الأحد الموافق 12 من نوفمبر الجاري 2023.

تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 16 من نوفمبر 2023.

كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالمملكة لجميع الصفوف التعليمية يوم الأحد الموافق 26 من نوفمبر 2023.

رابط دخول منصة مدرستي لحل الاختبارات النهائية