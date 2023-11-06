معاك مؤهل حلو معاكش مؤهل حلو بردة.. مرتبات تصل ل 11000 وظائف كتير لكل الخريجين والشباب وزارة الشباب قدم واتدلع

وظائف الشباب والرياضة توفر وزارة الشباب والرياضة فرص عمل بالشركات الخاصة بالقاهرة ومحافظة المنوفية والغربية، حيث تم الاعلان من شركات التمويل للمشروعات عن فتح باب التقديم على وظائف خالية متوفرة بالتأمين الطبي والإجتماعي، وتتمتع هذه الوظيفة بالعديد من المميزات والخصائص والإجازات السنوية وغيرها، والتي سوف نوضحها من خلال هذا المقال لذلك تابعنا لتعرف ما هي شروط الوظيفة الخالية ومواعيد العمل الخاصة بها.

الحقوق والمميزات ومواعيد العمل الخاصة بالوظيفة

توفر شركات التمويل للمشروعات وظيفة بالتأمين الطبي الإجتماعي وهذه من الوظائف المميزة فهي فرصة جيدة للشباب العاطلين عن العمل، كما تتميز هذه الوظيفة بالعديد من الحقوق والمميزات فمنها توفير التأمين الطبي والإجتماعي، إضافة إلى الرواتب المجزية التي يبحث عنها الكثير من الشباب كما تتيح للموظفين إجازات سنوية كما يتم صرف الحوافز للموظفين في المواعيد المحددة لصرفها، وتكون مواعيد العمل الخاصة بهذه الوظيفة بتبدأ من يوم الأحد إلى يوم الخميس ويوم الجمعة إجازة رسمية.

شروط التقديم والتسجيل بالوظيفة المتاحة

للتوظيف بالتأمين الطبي الإجتماعي يجب أن تتوفر بالمتقدم عدة شروط ليتم القبول بالوظيفة فمن هذه الشروط: حصول المتقدم على المؤهل العالي فقط ولا يتم القبول بالوظيفة بالمؤهلات المتوسطة وغيرها من المؤهلات، كما يتم القبول بالوظيفة بالذكور والإناث، ويشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاما ولا يقبل بعمر أكبر من ذلك أما كيفية التقديم إتبع الأتي:

يمكنك الدخول لموقع التوظيف الرئيسي من هنا https://forms.office.com/r/HExfN3eLAQ بعد الدخول للموقع قم بإدخال الإسم الرباعي وكتابة الرقم القومي بالتسلسل الصحيحن وحدد رقم الهاتف الخاص بك بشرط يكون متاح دائما حدد العمر وفي خانة النوع قم بتحديد أما ذكر أو أنثى، إدخل إسم المحافظة التي ترغب العمل بها سواء المنوفية أو الغربية، أكتب عنوانك المنزلي بالتفصيل إضافة إلى تحديد المؤهل الحاصل عليه ويشترط أن يكون مؤهل عالي، وبخانة الخبرات السابقة أكتب عدد سنوات الخبرة والآن تأكد من جميع المعلومات التي أتممت إدخالها، ثم إرسل الطلب وسوف يتم معاينة الطلب الخاص بك من الجهة المسئولة ومراجعة كافة البيانات الخاصة، وإنتظر لحين الرد عليك برسالة نصية من خلال رقم الهاتف الذي أدخلته بالقبول أو بالرفض.