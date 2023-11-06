موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 ومتى يتم تفعيله بعد الاستلام لبدء الاستخدام

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024، طلاب الصف الأول الثانوية منذ بداية السنة الدراسية 2023-2024 وهم يبحثون عن موعد استلام التابلت المدرس ولماذا تأخرت الوزارة في تسليمه أم هذا هو الوقت المعتاد للتسليم، يبدأ الطلاب مرحلة تعليمية جديدة تحتاج إلى تركيز ومذاكر واجتهاد لتحقيق أعلى درجات النجاح، وخاصة أن الثانوية العامة تختلف تماماً عن باقي المراحل التعليمية التي مر بها الطلاب.

نظام جديد ومتطور يعمل به طلاب الثانوية العامة ويؤدون من خلال التابلت جزء كبير من الاختبارات الشهرية والفصل الدراسي الأول والثاني، يعتبر التابلت المدرسي جزء كبير من المنظومة التعليمية وهذا ما يزيد من توتر الطلاب خلال هذه الفترة لأنهم يريدون الحصول عليه وتفعيله والاستفادة من الخدمات التعليمية والوصول إلى جميع المنصات التعليمية، خلال الفقرات التالية ننشر لكم موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024

أخيراً قامت وزارة التربية والتعليم بقيادة رضا حجازي وزير التعليم بالإعلان عن توزيع تابلت الثانوية العامة على الطلاب من الصف الأول خلال الأيام القليلة القادمة ومن المتوقع أن يبدأ التسليم مطلع الأسبوع القادم وتستمر عملية التسليم حتى مطلع شهر ديسمبر المقبل 2023.

كما كشفت الوزارة عن المنصات التي يحصل منها الطالب على المعلومات ومسموح له الدخول عليها بشكل مجاني منها البث المباشر ومنصة الامتحانات ومنصة بنك المعرفة المصري ومنصة مدرستي، ويجب على الطالب سرعة التوجة لفروع we ببطاقة الرقم القومي لولي الأمر واستلام خط الطالب الذي يحمل كل المزايا، ويتم تفعيل التابلت بعد الاستلام ب 48 ساعة فقط.

المستندات المطلوبة والشروط لاستلام تابلت الثانوية العامة

هناك بعض الشروط الأساسية التي صرحت بها وزارة التربية والتعليم من أجل استلام التابلت والتي تأتي على النحو التالي:.