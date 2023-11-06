تردد قناة العاصمة الجديد Alassema TV بعد التعديل 2024 على النايل سات

تعد قناة العاصمة TV Alassema من أشهر القنوات الفضائية التي زاد البحث عليها في الفترة الأخيرة، بعد أن تم تحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي، إضافة إلى أن تقوم على عرض العديد من المسلسلات والأفلام وكذلك البرامج المتنوعة، التي يبحث عنها الكثير من المشاهدين على مستوى العالم، هذا وأن القناة تمتلك أفضل استوديوهات التحليلية المختلفة، كما أن أول بث مباشر للقناة تم إطلاقه عام 2015، وجاء ذلك تزامنًا مع أحداث 30 يونيو، والمالك الأساسي والأصلي للقناة الدكتور سعيد حسين.

تردد قناة العاصمة Alassema TV

يمكن بكل سهولة القيام باستقبال قناة العاصمة على القمر الصناعي، وفقًا للبيانات التي تتمثل في الأتي:-

نوعية القناة: قناة إخبارية.

مالك القناة تكون شركة ميديا التابعة لشركة فالكون.

التردد الخاص بالقناة يكون 11564.

القمر الصناعي فهو النايل سات.

الاستقطاب فهو أفقي.

نوع الاستقطاب فهو 5/6.

خطوات استقبال قناة العاصمة

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستقبال قناة العاصمة TV Alassema وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم التوجه إلى جهاز الرسيفر.

بعد ذلك يتم الذهاب إلى الإعدادات.

وعليه إدخال التردد الخاص بالقناة.

تحديد القمر الصناعي.

وعليه يتم الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية يتم استقبال القناة.

مميزات قناة العاصمة Alassema TV

هناك بعض المميزات الهامة التي توفرها قناة العاصمة الإخبارية من بينها الأتي:-