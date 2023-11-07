“ألحق العرض ده” أقوى عروض خير زمان شهر نوفمبر 2023+ فروع خير زمان بالقاهرة//لو ما اشتريتش دلوقتي هتندم

عروض خير زمان شهر نوفمبر 2023 والتي أعلنت عنها مجموعة منصور سلسلة خير زمان سنة 2006، حيث تهدف فروع خير زمان على توفير خدمة بيع عالية الجودة بأسعار تنافسية، حيث تكون سلسلة خبر زمان من أشهر المتاجر في مصر نظراً لأنها قامت بافتتاح فروع لها في كافة المحافظات وتوفير المنتجات المتنوعة بأسعار تتلائم مع كافة الطبقات الاجتماعية.

عروض خير زمان شهر نوفمبر 2023

ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن عروض خير زمان شهر نوفمبر 2023، حيث تعمل سلسلة خير زمان على تقديم عروض على جميع المنتجات الاستهلاكية بدء من يوم 1 نوفمبر 2023 حتى يوم 15 نوفمبر 2023 أو حتى نفاذ الكمية، وتكون تلك العروض كالآتي:

كيلو أوراك فراخ بالعظم بسعر 99.99 جنيه.

كيلو أوراك فراخ مخلية بسعر 194.99 جنيه.

كيلو صدور فراخ بالعظم بسعر 114.99 جنيه.

ممبار مغلف جاهز للحشو بسعر 52.99 جنيه.

كيلو لحم مفروم كندوز برازيلي 247.99 جنيه.

كيلو سجق أو كفتة أو برجر فريش بسعر 267.99 جنيه.

كيلو تفاح رويال بسعر 69.99 جنيه.

قطعة كيوي لارج بسعر 10.99 جنيه.

كيلو برتقال بصرة بسعر 14.99 جنيه.

كيلو بلح أصفر بسعر 11.99 جنيه.

كيلو رمان بسعر 24.99 جنيه.

كيلو موز بلدي بسعر 27.99 جنيه.

كيلو بطاطا معبأ بسعر 8.99 جنيه.

كيلو خيار معبأ بسعر 14.99 جنيه.

جبن رومي قدير 250 جرام بسعر 62.50 جنيه.

جبن طبيعي كيري 250 جرام بسعر 27.50 جنيه.

جبن شيدر مطبوخ 250 جرام بسعر 50 جنيه.

جبن موزاريلا 250 جرام بسعر 32.50 جنيه.

فروع خير زمان بالقاهرة

عروض خير زمان شهر نوفمبر 2023، يمكن عرض فروع خير زمان بالقاهرة على النحو التالي: