تحميل تطبيق قضيتي مقاطعة 2024 Qadyaty Apk… تعرف على منتجات المقاطعة تضامناً مع أهالي غزة

تحميل تطبيق قضيتي مقاطعة 2024 Qadyaty Apk، يبحث عدد كبير من الأشخاص من شتى أنحاء العالم العربي عن رابط تطبيق قضيتي الذي يتيح للمستخدمين التعرف على منتجات المقاطعة والتي تدعم الكيان الصهيوني للإبتعاد عنها وعدم شرائها تضامناً مع أهالى عزة بحث المجازر التي يتم ارتكابها في حقهم ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تحميل تطبيق قضيتي مقاطعة 2024 Qadyaty Apk.

تحميل تطبيق قضيتي مقاطعة

حيث يعد تطبيق قضيتي من أكثر التطبيقات بحثاً خلال الآونة الأخيرة ، والذي تم الإعلان عنه لكي يساعد عدد كبير من المستخدمين في التعرف على قائمة المنتجات التي تدعم العدوان الاسرائيلي ، ولاقى التطبيق اهتمام عدد كبير من الأشخاص الحريصين على مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تضامناً مع أهالي قطاع غزة، كما يمكن تحميل التطبيق على أجهزة الأندرويد والآيفون ، والميزة في هذا التطبيق أنه غير مصرح به للوصول إلى بيانات المستخدمين، وأنه تم اختباره لأكثر من مرة للتأكد من أنه تطبيق آمن لا خوف منه.

تحميل تطبيق قضيتي مقاطعة للآيفون

الدخول على متجر التطبيقات .

ثم اكتب تطبيق قضيتي في محرك البحث.

واضغط على أيقونة “بحث”.

سوف يظهر أمامك كلمة “تنزيل التطبيق أو تحميل”.

سوف يتطلب منك ادخال كلمة مرور حساب Icloud الخاص بك.

بعد تأكيد التحميل.

ادخل كلمة المرور الخاصة بك .

اطلع على قائمة منتجات المقاطعة .

مميزات تطبيق قضيتي للأندريد والآيفون