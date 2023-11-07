“ابسط يا عم هتصرف تموينك بزيادة”.. مستندات إضافة المواليد على التموين+ إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 في مصر

مستندات إضافة المواليد على التموين والتي يبحث عنها العديد من المواطنين الراغبين في إضافة مواليدهم على بطاقة التموين، وذلك بعدما أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين مع بداية كل شهر سواء عن طريق بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر التمويني أو الذهاب إلى مكاتب التموين المتواجدة في كافة محافظات الجمهورية.

مستندات إضافة المواليد على التموين

ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن مستندات إضافة المواليد على التموين، حيث هناك بعض المستندات التي يجب توافرها حتى يتمكن الشخص من إضافة المواليد على بطاقة التموين، وتتمثل تلك المستندات في الآتي:

إحضار نسخة من بطاقة الرقم القومي لرب العائلة.

تواجد نسخة من بطاقة التموين.

صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأشخاص المسجلين على بطاقة التموين.

نسخة من شهادات الميلاد أو بطاقة الرقم القومي للأبناء المرغوب في إضافتهم إلى بطاقة التموين.

صورة من كارت معاش تكافل وكرامة أو كارت معاش التضامن الاجتماعي أو كارت الخدمات المتكاملة.

في حالة استشهاد الوالد يتم تواجد وثيقة تثبت استشهاد الأب.

شهادة أداء الخدمة وإقرار معلومات من مكتب التموين.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 في مصر

مستندات إضافة المواليد على التموين، هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها حتى يتمكن الشخص من إضافة المواليد على بطاقة التموين، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

ادخل على موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أكتب رقم البطاقة التموينية.

اضغط على إنشاء حساب جديد.

حدد خدمته التموين.

أكتب الاسم الأول للوالدة.

اضغط على خانة إضافة أفراد عائلتي الغير مسجلين في بطاقة التموين.

أكتب اسم المولود الذي تريد إضافته على بطاقة التموين، بشرط أن يكون الاسم رباعياً.

ادخل الرقم القومي الموجود في شهادة ميلاد المولود.

أكتب صلة قرابة المولود والتي تكون ضم الأبناء.

اضغط على خانة إضافة.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

هناك بعض الشروط الواجب توافرها حتى يتم إضافة المواليد على بطاقة التموين بشكل سليم، وتتمثل تلك الشروط في الآتي: