“الآن بجودة HD”.. تردد قناة aTV التركية+ المسلسلات التي تعرض على قناة ATV التركية

تردد قناة aTV التركية والتي يبحث عنها العديد من الأشخاص نظراً لأنها واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي يشاهدها ملايين الأشخاص حول العالم، كما تعمل قناة aTV التركية على عرض كل ما هو جديد وحصري في عالم الدراما العربية والتركية والعالمية بالترجمة وبجودة عالية دون توقف أو انقطاع، إلى جانب عرضها كافة حلقات المسلسلات التركية قبل عرضها على القنوات العربية الأخرى.

تردد قناة aTV التركية

يمكن الحصول على تردد قناة aTV التركية على الأقمار الصناعية المتباينة نايل سات وعرب سات عبر الخطوات التالية:

يكون تردد قناة aTV على النايل سات هو 10796، بينما يكون معدل الترميز 27500، على أن يكون الاستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ ⅚.

يكون تردد قناة aTV على عرب سات هو 12692، بينما يكون معدل الترميز 27500، على أن يكون الاستقطاب عمودي ومعامل تصحيح الخطأ ⅚.

قناة ATV التركية

ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن تردد قناة aTV التركية نظراً لنسب المشاهدة العالية التي تحظى بها من كافة أنحاء الوطن العربي، حيث تعرض القناة مجموعة من أفضل المسلسلات التركيه مثل مسلسل قيامة المؤسس عثمان والذي يعتبر أشهر الأعمال التركية التي تعرض في الوقت الحالي، إلى جانب عرضها العديد من المسلسلات التركية الأخرى الشهيرة على مدار اليوم بدون فواصل إعلانية مزعجة.