مسلسل صوت وصورة الحلقة 18 على منصة watch it شخص جديد يدخل دائرة الشك ونرمين تشوه صورة رضوى

مسلسل صوت وصورة الحلقة 18 التي تتصدر محركات البحث وتشكل أهمية كبيرة، أصبح مسلسل صوت وصورة من الأعمال التي تتنافس بقوة ولفت أنظار الكثير من المتابعين منذ عرضها الأول على الشاشة، مما حصد المسلسل أعلى نسب من المشاهدة على القنوات العارضة والمنصات الإلكتروني، يقدم فريق العمل بمسلسل صوت وصورة نوعية جديدة من الأعمال التي تشغل الرأي العام، كما أن المسلسل يستهدف نوعية معينة من القضايا التي يقع فيها الكثير من الناس لذلك يحظى صوت وصورة على إعجاب الكثير من الناس لذا ننشر لكم أحداث جديدة تبحثون عن معرفتها في مسلسل صوت وصورة الحلقة 18 ونعرض عليكم من القنوات الناقلة للمسلسل بمواعيد العرض والإعادة ابقوا معنا.

مسلسل صوت وصورة الحلقة 18

صوت وصورة أصبح حديث الصباح والمساء على فيس بوك ومواقع التواصل المختلفة ومحركات جوجل لأن كل حلقة من المسلسل يتم كشف لغز جديد، حيث تدور أحداث المسلسل حول رضوى التي تعرضت للتحرش من الدكتور عصام وهذا ما جعل حياتها تنقلب رأساً على عقب لتكتشف بعدها أن الدكتور عصام تم قتله وهذا ما يجعلها تحت دائرة الشك الأولى وتحاول دائماً أن تخرج من تلك الورطة ويقوم بمساعدتها المحامي صدقي صخر بدور لطفي، ومن جه أخر تحاول نرمين والتي تجسدها نجلاء بدر أن تشوه صورتها أمام الجميع بسبب غيرتها وفي الحلقة 18 يتم كشف خيوط جديد حول واقعة قتل الدكتور عصام فمن يكون المتهم هذه المرة.

القنوات العارضة مسلسل صوت وصورة

صوت وصورة عمل درامي مصنف جريمة من بطولة حنان مطاوع ومراد مكرم وصدقي صخر وولاء الشريف ونجلاء بدر وعمرو وهبة ووليد فواز وهو من إخراج محمود عبد التواب ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، تم عرضه لأول مرة يوم السبت الموافق السبت 14 من أكتوبر وهو يعرض من السبت إلى الخميس عبر منصة watch it و يذاع على قناة dmc في الساعة الثامنة مساءً والإعادة الساعة الثانية صباحاً وفي تمام الساعة 11 مساءً عبر شاشة قناة ديس ام سي دراما.