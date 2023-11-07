“الآآآن”يمكنك تنزيل وتثبيت GTA 6 Download Android.. خريطة GTA 6+ تسريبات خريطة GTA 6 الجديدة وحجمها

خريطة GTA 6 والتي يبحث عنها العديد من محبي لعبة GTA، حيث تم إنشاء تلك الخريطة وتصميمها عن طريق المعلومات والبيانات التي تم تسريبها في الفترة الأخيرة، حيث تم تأسيس مدن ومناطق مذهلة تم الحصول عليها من التسريبات، ولكن في حال كان التصميم لخريطة Vice City، فسوف يكون عالم Grand Theft Auto 6 كبير وواسع ويتفوق على مدينة لوس سانتوس التي تقع فيها أحداث GTA.

خريطة GTA 6

خريطة GTA 6، ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن خريطة GTA 6 والتي تم نشر تسريبات عديدة عنها، فعلى الرغم من أن الخريطة التصورية تبدو كبيرة في الوقت الحالي إلا أنها لا تعكس الحجم الكامل للخريطة الحقيقة للعبة، وذلك بسبب تواجد بعض البيانات التي تواجدت في التسريبات توضح أن الخريطة تمتد شمالاً بشكل أكبر لتشمل على مناطق واسعة مثل Liberty City التي تعبر عن ولاية نيويورك ومنطقة الكاريبي وغيرها.

وفي كل الأحوال تظل هذه الخريطة وما يرتبط بها من بيانات مجرد توقعات، حتى وإن تم تأسيسها على معلومات تم جمعها من خلال التسريبات الكبيرة التي حدثت في الفترة الأخيرة.

تسريبات خريطة GTA 6

قام كافة المسربين وبعض الإعلاميين البارزين بالتحدث بشكل مستمر ومتكرر بأن Rockstar قد تكشف بشكل مبدئي عن لعبة GTA 6 قبل نهاية هذا السنة، بينما تستهدف نهاية سنة 2024 أو بداية سنة 2025 بداية الإنطلاق، أما فيما يرتبط بخريطة اللعبة، فهناك الكثير منال مصادر اقترحت أن تتبع Rockstar طريقة لعبة Fortnite في توسيع عالم اللعبة بشكل متدرج، بمعنى أنه لا يكون حجم عالم لعبة Grand Theft Auto 6 كبير أو شامل في نسخة الإطلاق، ولكن يمكن توسيعها عن طريق إضافة الكثير من المناطق والمهمات الحديثة خلال فترات متباعدة بعد الإطلاق المبدئي على هيئة محتوى إضافي DLC.