كيفية إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين 2023؟.. ضيف ولادك بسرعة

بطاقة التموين تعتبر إحدى الخدمات المهمة التي تقدمها الدولة المصرية لمواطنيها من أجل التخفيف على كاهلهم، فمن خلالها يستطيع المواطن صرف الاحتياجات الاساسيه داخل المنزل، ومع وجود أجيال جديدة يرغب المواطنين في إضافة أبنائهم إلى بطاقات التموين الخاصة بهم لزياده سلع الصرف، وفي هذا المقال سنوضح لكم كيفية إضافة مواليد جدد إلى بطاقات التموين 2023.

إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين 2023

ولإضافة مواليد جدد قم بإتباع الخطوات التالية:

أولا.. يجب الذهاب إلى بوابة مصر الرقمية.

ثانيا.. قم بالضغط على زر التموين.

ثالثا.. قم باختيار إضافة أفراد أسرتي.

رابعا.. قم الآن بكتابة اسم طفلك الذي تريد إضافته.

خامسا.. قم بإضافة الرقم القومي الخاص بابنك.

سادسا.. قم بكتابه صلة القرابة.

سابعا.. قم باختيار الصفة “ضم أبناء’.

ثامنا.. اختر إضافة.

شروط إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين 2023

توجد بعض الشروط التي يجب توافرها من اجل اضافه مواليد جدد لبطاقه التمويل وهي كالتالي:

أن تكون بطاقة التموين الخاصة بك الحد الأقصى لها أربع أفراد فقط تتكون من زوج وزوجه واثنان من الأبناء.

في حالة كانت البطاقة التموينية تضم ثلاث أفراد فقط فهناك شرط لإضافة فرد آخر وهو أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

أن يكون المعاش الشهري أقل من 2500 جنيه.

أن يكون الدخل الشهري لمالك بطاقة التموين يقل عن 3000 جنيه.

الفئات المستحقة لإضافة مواليد جدد لبطاقة التموين 2023

هناك مجموعة من الشباب التي يمكنها إضافة مواليد جديدة وهي: