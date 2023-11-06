مسلسل صوت وصورة الحلقة السابعة عشر 17 … وقصة حب بين رضوى ولطفي وبراءة عبد الغني من قتل عصام الصياد

مسلسل صوت وصورة الحلقة السابعة عشر 17، يبحث عدد كبير من محبي ومتابعي الدراما المصرية عن الحلقة 17 مسلسل صوت وصورة الذي استطاع أن يحقق أعلى نسب مشاهدة بعد عرض الحلقة الأولى، حيث يناقش المسلسل قضية حساسة وهي “التحرش” الذي تعرضت له رضوى من قبل الدكتور المشهور”عصام الصياد” إلا أنها قررت ألا تصمت وتقدم شكوى وبلاغ في المحكمة، وخلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على مسلسل صوت وصورة الحلقة 17 ….

مسلسل صوت وصورة الحلقة السابعة عشر 17

تدور أحداث مسلسل صوت وصورة حول قصة رضوى التي تععرضتت للتحرش على يد طبيب مشهور وقررت أن تقدم بلاغ تتهمه فيه بالتحرش إلا أنه بفضل علاقاته استطاع أن يخرج من القضية، وبعد أيام تم قتل الطبيب في عيادته وكانت رضوى من أول المتهمين بقتل الطبيب ويظهر لطفي المحامي بصبحة مساعده البارع في استخدام برامج الذكاء الاصطناعي، وخلال المرافعة تمكن لطفي من إقناع هيئة المحكمة أن الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه في الكثير من الخدع وتمكن من تخليص موكلته رضوى بعدما تم حبسها على ذمة القضية.

وفي الحلقة الماضية من المسلسل شهدت الكثير من الأحداث كان أبرزها هو وجود “سكين” في معمل التحاليل الذي يعمل فيه عبد الغني زوج رضوى ليصبح الآخر متعم في قتل الدكتور “عصام الصياد” ولكن بعد التحقيقات تأكد ضابط الشرطة أنه برئ من هذه التهمة وأمر بالإفراج عنه.

موعد عرض مسلسل صوت وصورة

يُعرض مسلسل صوت وصورة على قناة dmc من الأحد إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ويعاد في الساعة الـ 12:00 ظهراً، كما يعرض أيضاً على قناة dmc دراما في الساعة الـ 11 مساءً بتوقيت القاهرة.