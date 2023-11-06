“رابط مباشر” اضافة المواليد على بطاقة التموين بخطوة واحدة … منصة مصر الرقمية

اضافة المواليد على بطاقة التموين بخطوة واحدة، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين والذي أصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة، وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني خاص لاضافة المواليد على بطاقة التموين وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية ….

اضافة المواليد على بطاقة التموين

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص عن رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين، حيث يعاني عدد كبير من الأسر المصرية من غلاء الأسعار، وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تخصيص رابط الكتروني لاضافة المواليد على بطاقة التموين لمساعدة عدد كبير من الأسر والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة.

وأكد الدكتور” علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية عن أنه من المقرر أن يتم فتح باب اضافة المواليد مع بداية الشهر المقبل أو مع بداية عام 2024، وأكد على أن الإضافة سوف تكون لعدد من الفئات وهم:

أبناء المطلقات والأرامل.

أبناء الشهداء.

أبناء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

أبناء أصحاب كارت الخدمات المتكاملة.

أبناء أصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه.

خطوات اضافة المواليد على منصة مصر الرقمية