تابع لايف مباراة الأتحاد والقوة الجوية في كاس الأتحاد الاسيوي اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، المهاجم الحالي لنادي اتحاد جدة السعودي، يعود مجدداً إلى بطولة دوري أبطال آسيا، ولكن بمظهر جديد هذه المرة بعد غياب دام لستة أشهر، حيث سيواجه فريقه الاتحاد السعودي كضيف ثقيل فريق القوة الجوية العراقي. وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للموسم 2023-2024.

تابع لايف مباراة الأتحاد والقوة الجوية

لعب كريم بنزيما آخر مباراة له في 17 مايو الماضي، حينما خسر فريقه الإسباني السابق ريال مدريد أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 0-4، في مباراة العودة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2022-2023 تتوقع أن تشهد المباراة التي ستقام في ملعب “فرانسو حريري” في أربيل بالعراق في الثانية ظهرًا، ظهور كريم بنزيما لأول مرة على المستوى القاري منذ مواجهته مانشستر سيتي، وهي أيضًا المرة الأولى التي يرتدي فيها قميص الاتحاد السعودي في البطولات القارية.

الأسطورة مباراة الأتحاد والقوة الجوية

غاب اللاعب الفرنسي عن أول مباراتين بسبب إصابته وعدم جاهزيته، رغم أن مباراة فريقه ضد سباهان أصفهان الإيراني قد أُلغيت في اللحظات الأخيرة لأسباب غير رياضية في دوري أبطال آسيا، يتصدر الاتحاد المجموعة الثالثة بـ 9 نقاط، يليه القوة الجوية العراقي بـ 4 نقاط وبفارق الأهداف عن سباهان الإيراني. أما أجمك الأوزبكي فيحتل المركز الأخير بدون نقاط.

فاز نادي اتحاد جدة في مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد الجوهرة المشعة بنتيجة (1-0)، ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن الفريق الوصيف القوة الجوية تمثل هذه الزيارة الأولى لنادي اتحاد جدة إلى العراق، بعد أن سبقها في السنوات الماضية زيارات أندية الهلال والنصر.

وأسفرت القرعة عن وضع الاتحاد في المجموعة الثالثة في البطولة، مع سباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، وأجمك الأوزبكي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الاتحاد والقوة الجوية، صرح سانتو بأن بنزيما مستعد تماماً للمشاركة في اللقاء كأساسي، بعد غيابه عن المباريات الثلاث السابقة في البطولة الآسيوية بسبب إصابته وتحدث المدرب البرتغالي عن فرص الاتحاد في المباراة قائلاً: “نحن في المركز الأول في مجموعتنا الآسيوية بنقاط مثالية.. الفريق العراقي للقوة الجوية صعب لكننا سنلعب من أجل الفوز”.