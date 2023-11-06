pdf كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة 2023 استفادة 90 ألف أسرة والاستعلام بالرقم الوطني عبر منصة مظلتي

pdf كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة 2023، الرعاية الاجتماعية هي عبارة عن مبلغ من المال خصصته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمواطنين الذين لم يمتلكون معاشات أو رواتب شهرية عالية، حيث تقوم الوزارة بحصر عدد المواطنين الأكثر استحقاقاً للدعم وتعلن اسمائهم ضمن المشمولين بعد الانتهاء من التسجيل ومراجعة الطلبات، على أن تتوفر جميع الشروط الواجبة في المتقدمة، ومن أهم شروط الاستحقاق وقبول الطلب أن يكون المتقدمين من أصول عراقية ولا يمتلك المتقدم أي نوع من العقارات المملوكة أو السجلات التجارية.

ويجب أن تكون حالة بطاقة الهوية سارية لضمان التحقق من المعلومات كما يوجد شرط مهم جداً أن لا يقل عمر المتقدمين بالنسبة للرجال عن 16 عاما ولا يزيد عن 60 عاما ولا يقل عن 15 عام بالنسبة للنساء ولا يزيد عن 55 عام، اليوم نقدم لكم تفاصيل كثيرة حول pdf كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة 2023 تابعونا.

pdf كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السادسة 2023

يحصل المتقدمين في الدفعة السادسة على النتائج من خلال الإنترنت لأن الوزارة أكدت بأن النتائج يتم رفعها بنظام pdf عبر المنصة الرسمية مظلتي، وتم رفع أكبر عدد من الكشوفات للمتقدمين من شتى المحافظات وتم قبول نحو 70 ألف متقدم وجاري رفع كشوفات بنحو 30 ألف متقدم لأن إجمالي الدفعة السادسة وصل 90 ألف مشمول وهذا حسب القرارات التي صرحت بها وزارة العمل قبل فتح باب التسجيل.

لينك وخطوات عرض كشوفات الوجبة السادسة العراق 2023