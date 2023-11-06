رابط نتائج امتحان التكميلي الاردن 2023 برقم الجلوس عبر tawjihi.jo وزارة التربية والتعليم

تم إطلاق رابط نتائج امتحان التكميلي الاردن 2023 للدورة الثانية، حيث يتيح الرابط للطلاب الأردنيين التسجيل من خلاله لأداء الامتحانات التوجيهي التكميلي بشكل إلكتروني، والحصول على النتائج الخاصة بهم، كما أن هدف امتحان التوجيهي هو تحسين نتائج الطلاب السابقة، علاوة على ذلك فإنها تساعدهم في الحصول على الدرجات المطلوبة حتى يقوموا بمواصلة التعلم.

رابط نتائج امتحان التكميلي الاردن 2023

رابط نتائج امتحان التكميلي الاردن 2023 قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان عنه، كما أعلنت الوزارة على فتح باب التسجيل للطلاب الذين لديهم رغبة في الالتحاق بامتحانات التوجيهي في المملكة الهاشمية سواء كانوا الطلاب مواطنين أردنيين أو مقيمين في الأردن، كما قررت الوزارة تمديد فترة التسجيل في الامتحان التوجيهي التكميلي للحصول على شهادة دراسة الثانوية العامة لمدة يومين، وسوف تكون الامتحانات من يوم الأربعاء 1 من شهر نوفمبر 2023، ويستمر الامتحان حتى مساء يوم الخميس عن طريق الموقع الرسمي التابع للوزارة، وأشارت الوزارة أن هناك رابط تابع للوزارة يمكن من خلاله الدخول وأداء الامتحانات التكميلي للدورة الثانية، حيث متاح أيضًا إلى الآن الدفع الإلكتروني لجميع الطلاب الذين لم يقوموا بالدفع، حيث كما أعلنت الوزارة في السابق أن رسوم الدفع لجميع الطلاب المسجلين 20 دينار أردني، ورسوم الاشتراك في الامتحانات 10 دنانير، حيث أن كل مبحث مكون من ورقة واحدة.

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