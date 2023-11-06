تابع مباراة الاتحاد والقوة الجوية (0-1) لايف في دوي أبطال آسيا 2023-2024 على القنوات الناقلة

عشاق نادي الاتحاد يريدون الآن متابعة مباراة الاتحاد والقوة الجوية لايف في دوري أبطال آسيا 2023-2024، حيث يلتقي نادي الاتحاد مع نادي القوة الجوية في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، والتي تُقام على ملعب فرانسو حريري ملعب نادي القوة الجوية في العراق، وكانت نتيجة المباراة الأولى في هذه المجموعة بين الفريقين قد انتهت بفوز الاتحاد بهدف دون رد، حيث سجل اللاعب عبد الرزاق حمد الله هدف قاتل في الوقت المحتسب بدل الضائع من نهاية الشوط الثاني والمباراة.

تغطية مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري الأبطال

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا بتقدم نادي القوة الجوية بهدف عن طريق اللاعب علي جاسم في الدقيقة الرابعة والأربعون قبل نهاية الشوط الأول.

مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2023-2024

يدخل فريق الاتحاد هذه المباراة متصدرا المجموعة الثالثة (ج)، حيث أن الفريقان يشاركان في هذه المباراة بهدف تحقيق الفوز واستحقاق ثلاث نقاط من مباراة اليوم على ملعب فرانسو حريري، إذ يهدفان من خلال هذا الفوز إلى تأمين مكان في الأدوار النهائية للبطولة في مجموعتهما، وعلى الرغم من أن فريق الاتحاد يتصدر جدول المجموعة برصيد 9 نقاط، ويتواجد القوة الجوية في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويأتي فريق سبهان الإيراني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

على الصعيدين المحلي والقاري، يعاني الاتحاد تحت إشراف المدرب البرتغالي نونو سانتو من نتائج سلبية في الدوري المحلي، ومع ذلك، فإنه يقدم أداء ممتاز في البطولات الآسيوية، مما يجعل الجماهير تشك في مستقبل المدرب ومستقبل الفريق السعودي بشكل عام.

تشكيلة الاتحاد أمام القوة الجوية اليوم

يدفع مدرب الاتحاد بالتشكيلة التالية أمام القوة الجوية:

حارس المرمى: عبد الله المعيوف.

رباعي الدفاع: مهند الشنقيطي، عمر هوساوي، لويز فيليبي، أحمد بامسعود.

ثلاثي الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي.

مثلث الهجوم: إيجور كورونادو، كريم بنزيما، صالح العمري.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا

تنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الاتحاد والقوة الجوية في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، وذلك على الترددات التالية: