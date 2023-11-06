المؤسس عثمان الحلقة 135 مترجمة قصة عشق و ATV التركية عثمان يكشف سر فيصل بعد سرقة الذهب

كبير وصغير من شتى الدول يبحثون الآن بكثرة عن المؤسس عثمان الحلقة 135 التي تشهد أحداث تاريخية في غاية الأهمية، لأن مسلسل قيامة عثمان تدور أحداثه حول الدولة العثمانية في القرن الثالث عشر بين صراعات المغول والقبائل التركي من الغازي عثمان ارطغرل، ولذلك استطاع المسلسل أن يكون لديه قاعدة جماهيرية كبيرة ويحصد ملايين المشاهدات ويكون ضمن أهم المسلسلات التركية من بداية عرض، اليوم ننشر لكم عبر موقعنا البديل المؤسس عثمان الحلقة 135

المؤسس عثمان الحلقة 135

تدور العديد من الأحداث الشيقة في الحلقة القادمة من قيامة عثمان، حيث تعاون عثمان وعلاء الدين من أجل كشف الخائن الذي دبر لسرقة الذهب، في البداية قام فيصل بخداع عثمان عندما قام بإنقاذه من القتل ووقتها ألقى عثمان اللوم على بوران الب وهو صديقه المقرب، لكن لن تمر فترة طويلة إلا وقد يحدث خيانة جديدة ويكتشف عثمان أن الذهب تم سرقه من الخزينة.

بدأ عثمان وعلاء الدين يدبرون لكشف الخائن الحقيقة في القصر، وبالفعل نجح عثمان في خطته واكتشف أن السارق هو فيصل يتفاجئ عثمان عما يحدث ومن الشخص الآخر الذي يتعاون مع فيصل وبعد الضغط عليه يكتشف أن بايندر له علاقة بما يحدث، وفي نفس الإطار يقوم بايندر بخطف بالا وتهدد عثمان أنه يقوم بقتلها وهذا يجعل عثمان يتوعد للمغول وتكون الضربة هذه المرة قوية تلقنهم درساً قوياً، لذلك يشهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 135 أحداث شيقة للغاية.

موعد قيامه عثمان الحلقة 135 الموسم الخامس

مجموعة من القنوات تقوم بنقل مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس وتأتي القنوات الأولى في المقدمة وهي الفجر الجزائرية يوم الخميس الساعة التاسعة مساءً، كما يعرض مسلسل قيامة عثمان على موقع قصة عشق مترجم باللغة العربية وبجودة عالية hd ويتم عرض المسلسل بعد عرضها على الشاشة يوم الأربعاء في تمام الساعة 2 صباحاً، والتوقيت الأساسي لعرض المسلسل عبر شاشة قناة atv التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساءً ويأتي تردد القناة على النحو التالي:.