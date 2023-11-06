تابع لايف مباراة الهلال ومومباي سيتي في دوري أبطال أسيا يواجه اليوم فريق الهلال السعودي نادي مومباي سيتي الهندي في مباراة قوية، وذلك ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لعامي 2023-2024 ويستعد ملعب مركب شري شيف شهاتراباتي الرياضي، الذي يستوعب حوالى 33 ألف مشجع، لاستقبال مباراة مومباي سيتي والهلال في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

تابع لايف مباراة الهلال ومومباي سيتي

مباراة الهلال ومومباي سيتي تابع لايف كما يحتل الهلال صدارة المجموعة الرابعة بفضل 7 نقاط، بعد تعادله مع نافباخور وفوزه على نساجي ومومباي في المباريات الثلاث السابقة. يسعى الفريق إلى تحقيق الفوز وضمان التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

هنالك فريق هندي يعاني من جهة أخرى، حيث يحتل المركز الأخير في المجموعة بدون أي نقاط وتلقت مرماه 11 هدفا.

ويعتبر الهلال المرشح الأوفر حظا للفوز في هذه المباراة بسبب الفارق في القوة والخبرة بين الفريقين. ويتميز الهلال بتشكيلة فريق مميزة تضم العديد من اللاعبين المميزين مثل سالم الدوسري وميتروفيتش وروبن نيفيز ومالكم وغيرهم. بالمقابل، يعاني فريق مومباي سيتي من ضعف في الأداء والنتائج وغالبا ما يتلقى أهدافا في شباكه.

أدت القرعة إلى وضع الهلال في المجموعة الرابعة في البطولة، إلى جانب فرق نساجي مازندران الإيرانية، ومومباي سيتي الهندية، ونافباخور الأوزبكية.

تردد قناة SSC الناقلة لمباراة الهلال السعودي اليوم

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ SSC Sport 1 12523 27500 عمودي 5/6 SSC Sport 2 12524 27500 أفقي 5/6 SSC Sport 3 12525 27500 عمودي 5/6 SSC Sport 4 12526 27500 أفقي 5/6 SSC Sport 5 12527 27500 عمودي 5/6 SSC Sport 6 12528 27500 أفقي 5/6 SSC Sport 7 12529 27500 عمودي 5/6 SSC Sport 8 12530 27500 أفقي 5/6

تردد قناة ssc

ويمكن استقبال تردد قناة ssc الرياضية السعودية على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، وذلك على النحو التالي تردد قناة ssc الرياضية السعودية على عرب سات

التردد: 12417

12417 الاستقطاب: عمودي

عمودي معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ssc الرياضية السعودية على نايل سات