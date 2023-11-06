مباشرة تغطية الأسطورة .. مباراة الهلال ومومباي سيتي تويتر “قناة SSC” دوري أبطال أسيا

تغطية مباراة الهلال ومومباي سيتي تويتر بث مباشر في مواجهته مع فريق مومباي سيتي الهندي ، سيضطر الهلال إلى إيجاد لاعب بديل للصربي سيرجي سافيتش الغائب، وذلك في إطار دوري أبطال آسيا يوم الاثنين في الدوري السعودي للمحترفين، كان الهلال في المقدمة، وقد أعلن عن إصابة لاعبه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش – سافيتش بتشوه في الركبة وغيابه عن مباراة مومباي سيتي الهندي.

مباراة الهلال ومومباي سيتي تويتر

قال الهلال، بوسائل التواصل الاجتماعي، أنه تعذر على سافيتش المغادرة مع الفريق إلى الهند بعد إصابته في الركبة خلال مباراة الفتح يوم الجمعة، وسيتم إجراء فحص طبي للتأكد من موضع الإصابة في مباراة الفوز 2 – صفر على ملعب الفتح، قام اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بمغادرة الملعب في الدقيقة الـ74.

قناة SSC مباراة الهلال ومومباي سيتي تويتر

شارك سافيتش في 13 مباراة مع الهلال هذا الموسم في جميع البطولات، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف في تلك المباريات وانضم اللاعب الصربي الدولي إلى فريق الهلال في بداية الموسم الحالي قادمًا من نادي لاتسيو الإيطالي، وقد تم توقيع عقده حتى عام 2026.

تردد قناة SSC الناقلة لمباراة الهلال اليوم

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ SSC Sport 1 12523 27500 عمودي 5/6 SSC Sport 2 12524 27500 أفقي 5/6 SSC Sport 3 12525 27500 عمودي 5/6 SSC Sport 4 12526 27500 أفقي 5/6 SSC Sport 5 12527 27500 عمودي 5/6 SSC Sport 6 12528 27500 أفقي 5/6 SSC Sport 7 12529 27500 عمودي 5/6 SSC Sport 8 12530 27500 أفقي 5/6

تردد قناة ssc

ويمكن استقبال تردد قناة ssc الرياضية السعودية على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، وذلك على النحو التالي تردد قناة ssc الرياضية السعودية على عرب سات

التردد: 12417

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ssc الرياضية السعودية على نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الأسطورة مباراة الهلال ومومباي سيتي تويتر

الهلال يتصدر المجموعة الرابعة في دوري الأبطال بسبع نقاط من فوزين وتعادل واحد، متفوقاً على نافباهور الأوزبكي بفارق الأهداف، حيث يملك نفس رصيد النقاط من 3 مباريات.

ذكر أن ماوريتسيو ساري، مدرب لاتسيو، صرح بعد تعثر فريقه أمام بولونيا في الدوري الإيطالي لكرة القدم أنهم يفتقدون حقًا لسافيتش الذي انتقل إلى الهلال السعودي في الصيف الماضي.

بعد أن حققت لاتسيو ثلاثة انتصارات متتالية، تجرعت هزيمة بواقع هدف أمام بولونيا في بداية جولة جديدة من الدوري الإيطالي، يوم الجمعة، مما أدى إلى فقدان فرصتها للتقدم إلى المركز الخامس واحتلالها المركز الثامن بدلاً من ذلك.