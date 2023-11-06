لينك نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني بالرقم الامتحاني results.mlazemna.com

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني ازداد البحث عنها على محركات البحث في الفترة الأخيرة، بسبب وجود أهالي وطلبة معارضين على نتائجهم ومنزعجين جداً من درجات بعض المواد ولديهم إحساس أنهم يستحقون أعلى من ذلك، ولهذا قدموا تظلمهم وهم في انتظار أن يتم الإعلان عن اللينك الخاص بنتائج الاعتراضات، وقد اقترب وقت الإعلان عن هذه النتائج وينتظرها العديد في حالة من القلق والتوتر وخائفين من النتيجة.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني البحث زاد بشكل كبير عن الرابط، حيث أن وزارة التربية والتعليم بالعراق صرحت بأنه تم فتح باب الاستعلام عن الاعتراضات، والاعتراض على المادة الواحدة تصل تكلفته إلى حوالي 3000 دينار في العراق.

وبعد أن يتم إعادة الأوراق ومراجعتها إذا تم اكتشاف وجود أي أخطاء بها في التصحيح وتجميع الدرجات، سيقومون بتعديل النتيجة وسيحصل كل طالب على الدرجات التي من المفترض أن تستحقها.

الاستعلام عن نتيجة اعتراضات السادس 2023

بصدد الحديث عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 يجب توضيح أنه بعد أن قمت بتقديم طلب الاعتراض ستقوم الوزارة بمراجعته، عليك أن تنتظر حتى يتم عرض النتيجة على الموقع الأساسي الذي يخص وزارة التعليم بدولة العراق، وبعد أن يتم التقديم تظهر النتيجة بعدها بيوم مباشرة، ومسموح لكل الطلبة أن يقوموا بالاستعلام عن هذه النتيجة، وعليك متابعة الخطوات التالية لكي تستعلم على الاعتراضات، وهي كالتالي: