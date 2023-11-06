تحميل نتائج القبول المركزي 2023 عبر موقع نتائجنا استعلم من هنا بالرقم الامتحاني

نتائج القبول المركزي 2023 كشف مصدر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم خلال شهر أكتوبر أو من بداية شهر نوفمبر سوف يتم الإعلان عن جميع نتائج القبول لعام 2023م، وذلك لأن هدف الوزارة هو مساعدة الطلاب والطالبات العراقيين في معرفة الكلية التي يتم قبولهم بها لبدء العام الدراسي الجديد لهم، وذلك بعدما انتهى جميع الطلاب من تسجيل رغباتهم خلال الشهر الجاري، والآن بدوا في انتظار نتائج القبول.

نتائج القبول المركزي 2023

أصبح العديد من الطلاب في العراق يبحثون عن نتائج القبول المركزي 2023 باستخدام الرقم الامتحاني، وذلك عن طريق الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية، والتي أعلنت عنهم الوزارة بهدف توفير الجهد والوقت على الطلاب، لمعرفة نتيجتهم والكلية التي سوف يلتحقوا بها.

حيث بمجرد الإعلان على هذه النتائج يمكن لجميع الطلاب معرفة المسار الأكاديمي الخاص بهم، حيث يأمل كل طالب من أن تكون هذه النتائج في صالحهم، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بالعراق أن الحد الأدنى للقبول في الجامعات العراقية أقل من السنوات السابقة، حيث كان الحد الأدنى للقبول في الطب البشري 100% وطب الأسنان كانت 99,5% ، بينما كلية الصيدلة كانت 98%.

نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني

نتائج القبول المركزي 2023 يمكن الاستعلام عنها باستخدام الرقم الامتحاني، حيث كل ما عليك على اتباع الخطوات التالية: