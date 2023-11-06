Pdf لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة من منصة مظلتي وزارة العمل

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 خلال الساعات الأخيرة، وذلك عقب إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن الانتهاء من عملية اختيار المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية، والتحضير لصرف هذا الدعم قريبًا عبر المنافذ المخصصة لهذا الغرض.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، ينبغي أن نشير إلى أن عدد المستفيدين من وجبة الرعاية الاجتماعية الأخيرة لعام 2023 يبلغ حوالي 300,000 أسرة من جميع مناطق العراق وفقًا لوزارة العمل، وهذا البرنامج الاجتماعي يهدف إلى توفير معيشة كريمة للمواطنين من خلال تقديم دعم مالي يساعدهم في تلبية احتياجات أسرهم، من المقرر توزيع هذا الدعم في الأيام القادمة، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن مدى قبولهم بالبرنامج الاجتماعي عبر اتباع إجراءات بسيطة من خلال منصة مظلتي، ويتم الإعلان عن وجبة الرعاية الاجتماعية السادسة في بداية كل شهر حيث إن المقرر صرف الرواتب المتعلقة بتلك الوجبة في يوم 8 نوفمبر 2023.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، وهي:

الذهاب أولا إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أو اذهب إلى منصة مظلتي .

اختر قسم الرعاية الاجتماعية من القائمة الرئيسية.

ابحث عن خيار “أسماء الرعاية الاجتماعية – الوجبة الأخيرة 2023” وانقر عليه.

وستجد الخيار لاختيار الوجبة التاسعة – الدفعة السادسة، حدده.

قم بإدخال البيانات الشخصية بعد ذلك مثل رقم الهوية والمحافظة ورقم الجوال.

اضغط على زر “استعلام” للبحث عن اسمك ضمن القائمة.

ويمكنك أيضًا تحميل كشوف المشمولين على جهازك بالضغط على كلمة “تحميل”.

الآن، افتح الكشوفات المحملة وابحث عن اسمك للتحقق من مشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام الحالي.

وهذه الخطوات ستمكنك من العثور على اسمك ضمن قائمة المستفيدين من الوجبة الأخيرة لعام الحالي بسهولة.