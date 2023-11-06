Pdf تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 اسماء المشمولين من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

تصدرت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد انتهاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراجعة جميع الطلبات التي تم تقديمها من قبل المستفيدين، ووفرت برنامج الرعاية الاجتماعية لجميع الفئات التي تعاني من ظروف اقتصادية متدنية لكي يواجهوا غلاء المعيشة وتحسين مستواهم الاقتصادية، وتم قبول حوالي 500 أسرة التي استوفت الشروط التي حددتها الوزارة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

حددت وزارة العمل والشؤون بعض الشروط للتأهل في برنامج الرعاية الاجتماعية، وهي:

أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية العراقية.

أن يقيم المستفيد مقيمًا في دولة العراق.

ألا يتجاوزعدد أفراد الأسرة الأربعة.

ألا يكون مسجلا مسبقا في نظام التأمينات الاجتماعية.

أن يعاني المستفيد من مرض مزمن أو إعاقة تعجزه عن ممارسة العمل.

أن يكون عمر المتقدم يتراوح ما بين 18 و60 عامًا.

تقديم جميع المستندات الضرورية التي تثبت استحقاق المستفيد للحصول على الدعم أو المنحة المقدمة من الحكومة العراقية.

والجدير بالذكر أن الرعاية الاجتماعية تعتبر من أهم البرامج الحكومية في العراق، حيث تقدم دعمًا ماليًا شهريًا للفئات ذات الدخل المحدود وتسهم في توفير حياة كريمة للمستحقين لهذه الرعاية.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 pdf

لكي تكون مقبولا ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

النقر على موقع “ مظلتي “.

اختر “الرعاية الاجتماعية” من القائمة.

حدد قائمة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

اختر الدفعة والوجبة التي ترغب في الاطلاع عليها.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة للمتقدم.

انقر على زر “تنزيل” للحصول على الكشوفات.

بهذه الطريقة، يمكنك بسهولة الوصول إلى قوائم المشمولين في الرعاية الاجتماعية والاطلاع على المعلومات الخاصة بهم.