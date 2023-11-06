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تابع مباراة الهلال مباشر تويتر … مباراة الهلال ومومباي سيتي SSC Sports HD في دوري أبطال أسيا

يس عليمنذ 22 ثانية
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مباراة الهلال ومومباي سيتي، يحل نادى الهلال السعودي ضيفا ثقيلا علي نظيره مومباي سيتي الهندي مساء اليوم الاثنين ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، وستقام تلك المواجهة الهامة والمرتقبة من قبل الجماهير بالمملكة العربية السعودية علي ارضية ملعب  مركب شري شيف شهاتراباتي الرياضي، الذي يتسع لنحو 33 ألف متفرج مباراة مومباي سيتي ضد الهلال فى الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

مباراة الهلال ومومباي سيتي SSC Sports HD

ويتصدر الهلال المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وذلك عقب التعادل الاخيرة امام نادي نافباخور والفوز علي نساجي ومومباي في الجولات الثلاث السابقة، ويسعى الزعيم إلى تحقيق الانتصار وذلك من اجل ضمان التأهل إلى الدور الثاني من البطولة الهامة له وجماهيرة ايضا.

مباراة الهلال مباشر تويتر

وفي الجانب الاخير نادي مومباي سيتي الهندي الذي يسعي اليوم من اجل تبيضة وجهة ولكن الفريق يمر بأزمة صعبة للغاية حيث لم يستطيع ان يحقق اي انتصار منذ بداية دور المجموعات في دوري أبطال أسيا ويتذيل تلك المجموعة واستقبل 11 هدف حتي الان ويأمل ان يتحسن الاوضاع في تلك الجولة .

تردد قناة SSC الناقلة لمباراة الهلال السعودي اليوم

القناةالترددمعدل الترميزالاستقطابمعامل تصحيح الخطأ
SSC Sport 11252327500عمودي5/6
SSC Sport 21252427500أفقي5/6
SSC Sport 31252527500عمودي5/6
SSC Sport 41252627500أفقي5/6
SSC Sport 51252727500عمودي5/6
SSC Sport 61252827500أفقي5/6
SSC Sport 71252927500عمودي5/6
SSC Sport 81253027500أفقي5/6

 مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي بث مباشر

ويعتبر الهلال المرشح من اجل الحصول علي النقاط الثلاث الخاصة بتلك المواجهة المرتقبة للغاية وذلك بسبب فارق القوة والخبرة بين الفريقين، ويمتلك الهلال تشكيلة مميزة تضم لاعبين مثل سالم الدوسري وميتروفيتش وروبن نيفيز ومالكم والعديد من النجوم الكبار، بينما يعاني مومباي سيتي من ضعف الأداء والنتائج، ويستقبل شباكه العديد من الأهداف في كل مباراة يخوضها.

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يس عليمنذ 22 ثانية
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