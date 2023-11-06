تابع مباراة الهلال مباشر تويتر … مباراة الهلال ومومباي سيتي SSC Sports HD في دوري أبطال أسيا

مباراة الهلال ومومباي سيتي، يحل نادى الهلال السعودي ضيفا ثقيلا علي نظيره مومباي سيتي الهندي مساء اليوم الاثنين ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، وستقام تلك المواجهة الهامة والمرتقبة من قبل الجماهير بالمملكة العربية السعودية علي ارضية ملعب مركب شري شيف شهاتراباتي الرياضي، الذي يتسع لنحو 33 ألف متفرج مباراة مومباي سيتي ضد الهلال فى الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

مباراة الهلال ومومباي سيتي SSC Sports HD

ويتصدر الهلال المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وذلك عقب التعادل الاخيرة امام نادي نافباخور والفوز علي نساجي ومومباي في الجولات الثلاث السابقة، ويسعى الزعيم إلى تحقيق الانتصار وذلك من اجل ضمان التأهل إلى الدور الثاني من البطولة الهامة له وجماهيرة ايضا.

مباراة الهلال مباشر تويتر

وفي الجانب الاخير نادي مومباي سيتي الهندي الذي يسعي اليوم من اجل تبيضة وجهة ولكن الفريق يمر بأزمة صعبة للغاية حيث لم يستطيع ان يحقق اي انتصار منذ بداية دور المجموعات في دوري أبطال أسيا ويتذيل تلك المجموعة واستقبل 11 هدف حتي الان ويأمل ان يتحسن الاوضاع في تلك الجولة .

تردد قناة SSC الناقلة لمباراة الهلال السعودي اليوم

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ SSC Sport 1 12523 27500 عمودي 5/6 SSC Sport 2 12524 27500 أفقي 5/6 SSC Sport 3 12525 27500 عمودي 5/6 SSC Sport 4 12526 27500 أفقي 5/6 SSC Sport 5 12527 27500 عمودي 5/6 SSC Sport 6 12528 27500 أفقي 5/6 SSC Sport 7 12529 27500 عمودي 5/6 SSC Sport 8 12530 27500 أفقي 5/6

مشاهدة مباراة الهلال ومومباي سيتي بث مباشر

ويعتبر الهلال المرشح من اجل الحصول علي النقاط الثلاث الخاصة بتلك المواجهة المرتقبة للغاية وذلك بسبب فارق القوة والخبرة بين الفريقين، ويمتلك الهلال تشكيلة مميزة تضم لاعبين مثل سالم الدوسري وميتروفيتش وروبن نيفيز ومالكم والعديد من النجوم الكبار، بينما يعاني مومباي سيتي من ضعف الأداء والنتائج، ويستقبل شباكه العديد من الأهداف في كل مباراة يخوضها.