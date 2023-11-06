“أسرع وأسهل وصفة” كيفية عمل عيش السميد في البيت..

يعشق الكثيرون الخبز المصنوع من السميد، وهو نوع من المخبوزات اللذيذة والمشهورة، ومع ذلك، قليلون هم الذين يعرفون كيفية صنعه في المنزل. إذا كنت ترغب في تجربة صنع هذا الخبز الشهي بنفسك، فإليك وصفة سهلة واقتصادية يمكنك اتباعها.

طريقة عمل عيش السميد في البيت

تعتبر طريقة إعداد هذا النوع من الخبز في المنزل من بين أسهل الوصفات التي يمكن تطبيقها باستخدام مقادير اقتصادية وغير مكلفة. إليك المكونات التي تحتاجها:

– كوب ونصف الكوب من الدقيق السميد الناعم.

– ملعقة كبيرة من السكر.

– رشة صغيرة من الملح.

– الدقيق الإضافي حسب الحاجة للعجينة.

– ملعقة كبيرة من الزبدة.

– ثلاث أكواب من الماء الدافئ.

– ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

إليك خطوات تحضير خبز السميد:

1. اخفق السكر والملح والخميرة والزبدة معًا جيدًا.

2. أضف الخليط إلى العجان وأضف الدقيق السميد تدريجيًا.

3. أضف الدقيق تدريجيًا وفقًا لاحتياجات العجينة.

4. ضع العجين في وعاء عميق مرشوش بالدقيق السميد واحتفظ به مغطى حتى يتخمر

5. اخذ العجين ووضعه على سطح مستوٍ مرشوش بالدقيق السميد وقطعه إلى قطع متساوية على شكل كرات.

6. ضع الكرات في صينية مبطنة بورق زبدة وامدد العجينة وفقًا للرغبة.

7. اترك العجين ليتخمر لفترة حتى ينضج الخبز، ثم ضعه في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

8. قدم الخبز بعد استوائه.

باستخدام هذه الخطوات البسيطة، يمكنك صنع خبز السميد في مطبخك بسهولة وبتكلفة منخفضة.

باستخدام هذه الوصفة البسيطة، يمكنك الآن تحضير خبز السميد المميز في منزلك. استمتع بطعمه الرائع، واستمر في استكشاف عالم المخبوزات المنزلية. قدم هذا الخبز الشهي مع الشاي أو القهوة، أو قطعه واستخدامه كقاعدة للسندويشات اللذيذة. استمتع بإبداعك في المطبخ وشاركه مع العائلة والأصدقاء. اكتشف سحر الخبز الذي تصنعه بنفسك واستمتع بالمذاق الفريد الذي سيثير إعجاب الجميع.