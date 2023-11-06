PDF أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2023 جميع المحافظات… منصة مظلتي

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السادسة 2023، يبحث عدد كبير من الأشخاص عن رابط اسماء الرعاية الاجتماعية والتي أعلنت عن رفع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية التي أصبحت من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الأشخاص خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط أسماء الرعاية الاجتماعية فتابعونا .

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية التي أصبحت من أكثر الأمور بحثاً خلال الساعات الأخيرة، والتي أيضاً تعد مصدر دخل عدد كبير من الأسر العراقية، وكانت وزارة العمل أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني خاص للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية تيسيراً على المواطنين وتجنب الازدحام والتكدس في المكاتب والهيئات الحكومية، ومن خلال اتباع الخطوات الآتية سوف تتمكنوا من تحميل كشوفات الرعاية الاجتماعبة الوجبة الأخيرة.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أو زيارة منصة مظلتي الالكترونية.

اختر برنامج الرعاية الاجتماعية.

ثم اختر الوجبة المراد الاستعلام عنها .

واضغط على تحميل كشوفات.

بعد الإنتهاء من تحميل الكشوفات .

ابحث عن اسم المستفيد .

بعد العثور على اسم المستفيد تأكد من تطابق تاريخ الميلاد.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية والتي جاءت كالتالي: