“لو بتفكر تبني أحسب هتكلفك كأم”.. أسعار مواد البناء اليوم// سعر طن الحديد اليوم..هتعيط ع السعر ده كمان شهر لو مابنتش

أسعار مواد البناء اليوم شهدت الاسواق المصرية التغيرات الجديدة في سعر الحديد المسلح، وقد تغيرت الأسعار لمواد البناء والتشييد، وذلك لتأثرها بالاقتصاد العالمي وخاصة سعر حديد التسليح، كما يشهد سوق الحديد الارتفاع والانخفاض في الأسعار بإستمرار، ويرجع ذلك إلى التغيير في سعر الدولار.

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار مواد البناء اليوم، تأتي مبادرة الحكومة في خفض أسعار السلع الأساسية للمواطنين، والتي أدت إلى انخفاض سعر طن الحديد في السوق، كما ستشهد الأسواق انخفاضات جديدة في سوق مواد البناء التشييد منها الحديد والاسمنت، وفق بيانات البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية والتي تتبع مركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد اليوم

تشهد أسعار الحديد حالة من الاستقرار في الأسواق، وقد سجلت الأسعار كالتالي:

استقر سعر الطن حديد عز عند 42000 جنيه.

أما سعر الطن حديد سرحان سجل 37000 جنيه.

في حين بلغ السعر للطن حديد بشاي 41000 جنيه.

سجل السعر للطن حديد المعادي نحو 37000 جنيه.

وصل سعر الطن حديد مصر ستيل إلى 36500 جنيه.

أما عن سعر للطن حديد العشرى فقد استقر عند 37000 جنيه.

سعر الطن حديد المصريين 39000 جنيه.

بلغ سعر الطن حديد الكومي 37000 جنيه.

سجل سعر للطن حديد المراكبي 37000 جنيه.

وصل سعر للطن حديد عطية إلى 38000 جنيه.

اسعار طن الاسمنت

كما شهد سوق مواد البناء والتشييد استقرار في سعر طن الأسمنت، وقد جاء كالتالي: