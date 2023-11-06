سيبك من الإيجار وخدلك شقة برخص التراب.. موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي+ شروط الوحدات السكنية

ينتظر الكثير من من المواطنين موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ 18، وهو موجهة إلى محدودي الدخل، حيث إن بعض المسؤولين أعلنوا عن موعد طرح الوحدات السكنية، وكذلك الشروط والأسعار التي يتميز بها الإعلان عن باقي الإعلانات الأخرى، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية من أجل أن يتمكن الجميع من معرفتها.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الإسكان الاجتماعي، أن موعد عرض الإعلان الـ 18 سيكون مع نهاية العام الجاري، وبداية الربع الأول من عام 2024، من أجل أن يتمكن جميع المستفيدين من التقديم في الوحدات السكنية التي يتم توافرها أمام الجميع، إضافة إلى أن الوزارة سهلت كافة الإمكانيات اللازمة من أجل التقديم على الوحدات المتاحة، مع التقسيط الدائم في السداد أمام كافة المواطنين والراغبين في الحصول على الشقة السكنية.

شروط شقق الإسكان الاجتماعي الجديد الإعلان 18

هناك بعض الشروط الهامة من أجل القيام بالتقديم على الوحدات السكنية المتاحة التي يتم إتاحتها أمام الجميع مع نهاية العام الجاري، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-