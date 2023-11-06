تردد قناة فوكس موفيز حيث يثير الكثيرون استفسارات حول التردد الأحدث لقناة فوكس موفيز Fox Movies لعام 2023 على نايل سات حيث قناة فوكس موفيز هي وجهة العديد من عشاق السينما والمسلسلات حول العالم حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام الحصرية والمسلسلات الشهيرة ولضمان متابعة البرامج والأفلام الرائعة التي تعرضها القناة يجب ضبط ترددها بشكل صحيح على جهاز الاستقبال الفضائي.

قناة فوكس موفيز

العديد لا يعلمون أن القناة التلفزيونية الشهيرة فوكس موفيز تبث من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة تحديدًا من مدينة أبوظبي حيث يقع مقرها الرسمي تمت إطلاق القناة لأول مرة في يوم 8 فبراير 2007 وبسرعة أصبحت واحدة من القنوات الرائدة المتوفرة على معظم رسيفرات منطقة الشرق الأوسط يمكن مشاهدة القناة بجودة عالية HD وبشكل مجاني عبر نايل سات.

تدير القناة بشكل مشترك بين مجموعة روتانا وشبكة “فوكس الدولية وهي حالياً تعتبر واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى أكشن وإثارة فريد من نوعه اشتهرت القناة بتقديم محتوى متميز وحصري ولديها سمعة قوية في عرض الأفلام والبرامج التلفزيونية التي تجمع بين الإثارة والتشويق.

تردد قناة فوكس موفيز نايل سات

تردد قناة: 11678.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD

تردد قناة FOX MOVIES عرب سات

تردد قناة: 11678.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD

ضبط تردد قناة FOX MOVIES على الريسيفر

لضبط تردد قناة فوكس موفيز نايل سات على الرسيفر يمكن اتباع الخطوات التالية: