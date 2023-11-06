spa.gov.iq كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية pdf العراق عبر منصة مظلتي الوجبة الأخيرة

تعد الرعاية الاجتماعية في العراق، من بين أكثر المنح التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية، حيث إنها تمثل أهمية كبيرة للعديد من الأفراد الذين يقومون بالتقديم فيها، وذلك في ظل الظروف الإقتصادية والتحديات التي تمر بها البلاد، مع العلم أن الوزارة قامت بالكشف عن أسماء المشملوين في الرعاية، ويمكن الإستعلام عنها كما سنوضحه لكم في السطور التالية، من أجل أن يتعرف عليها الجميع.

استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بإستخراج كشوفات المشمولين في الرعابة الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفقًا لما جاء كتالي:-

في البداية يتم الذهاب إلى منصة مظلتي.

القيام بإختيار “الرعاية الاجتماعية” من الصفحة الرئيسية.

الضغط على “تحميل الكشوفات”.

ليتم عندها إدخال جميع التفاصيل الخاصة بالمتقدم.

وعليه يتم الضغط على زر “تنزيل”.

لتتمكن من تحميلها بكل سهولة.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

من أجل القيام بالتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق، لابد من انطباق الشروط التالية على المتقدمين:-

الجنسية وهو أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية لكي يتم قبوله.

كذلك يجب وأن يكون مقيم دائم في العراق.

يجب وأن يمتلك تأمين صحي واجتماعي.

كما يجب وأن لا يقل عدد أفراد أسرة الشخص المتقدم عن 4 أفراد لقبولهم في الرعاية الاجتماعية.

منصة مظلتي الرعاية الاجتماعية

توفر منصة مظلتي العديد من الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها العديد من المواطنين في مختلف أنحاء دولة العراق، ومن أهمها التقديم على الرعاية الاجتماعية المتاحة أمام جميع المستفيدين، بما يسمح لهم الحصول على الدعم المنوط به.