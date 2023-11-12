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كشوفات pdf قوائم المشمولين في الوجبة الاخيرة بالرعاية الاجتماعية 2023 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
كشوفات pdf قوائم المشمولين في الوجبة الاخيرة بالرعاية الاجتماعية 2023 أصبحت محط أنظار مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد استكمال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استعراض ومراجعة جميع الطلبات المقدمة من قبل الأفراد المستحقين للبرنامج برنامج الرعاية الاجتماعية يهدف إلى توفير الدعم والمساعدة للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا والتي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.
كشوفات pdf بالقوائم الوجبة الاخيرة من الرعاية الاجتماعية
تم استقبال ومراجعة حوالي 500 طلب من الأسر التي تستوفي الشروط المحددة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقد تم اختيار كشوفات pdf بالقوائم الوجبة الاخيرة من الرعاية الاجتماعية بناءً على تقديرات الوزارة لحاجتهم وضمانًا لتوجيه الدعم إلى أولئك الذين يحتاجون إليه بشكل أكبر.
- الجنسية العراقية: يجب على المتقدم للبرنامج أن يكون حاصلاً على الجنسية العراقية.
- الإقامة في العراق: المستفيد يجب أن يكون مقيمًا في دولة العراق.
- عدد أفراد الأسرة: عدد أفراد الأسرة المستفيدة لا يجب أن يتجاوز الأربعة.
- عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية: يجب أن لا يكون المستفيد مسجلاً مسبقًا في نظام التأمينات الاجتماعية.
- وجود مرض مزمن أو إعاقة: المستفيد يجب أن يعاني من مرض مزمن أو إعاقة تعجزه عن ممارسة العمل.
- العمر: عمر المتقدم للبرنامج يجب أن يتراوح ما بين 18 و60 عامًا.
- تقديم المستندات الضرورية: يجب على المستفيد تقديم جميع المستندات الضرورية التي تثبت استحقاقه للحصول على الدعم أو المنحة المقدمة من الحكومة العراقية.