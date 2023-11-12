كشوفات pdf قوائم المشمولين في الوجبة الاخيرة بالرعاية الاجتماعية 2023 أصبحت محط أنظار مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد استكمال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استعراض ومراجعة جميع الطلبات المقدمة من قبل الأفراد المستحقين للبرنامج برنامج الرعاية الاجتماعية يهدف إلى توفير الدعم والمساعدة للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا والتي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

كشوفات pdf بالقوائم الوجبة الاخيرة من الرعاية الاجتماعية

تم استقبال ومراجعة حوالي 500 طلب من الأسر التي تستوفي الشروط المحددة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقد تم اختيار كشوفات pdf بالقوائم الوجبة الاخيرة من الرعاية الاجتماعية بناءً على تقديرات الوزارة لحاجتهم وضمانًا لتوجيه الدعم إلى أولئك الذين يحتاجون إليه بشكل أكبر.