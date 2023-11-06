أحلى من الجاهز.. من قشر الليمون طريقة عمل بريل المواعين في البيت بكميات كبيرة وأوفر كتير

بريل المواعين أو الصابون السائل من أهم الأشياء الأساسية التي توجد في كل منزل فيتم استخدامه بشكل يومي في تنظيف الأطباق وأواني الطهي والمنزل بصورة عامة، ونظرًا لارتفاع أسعاره في الوقت الحالي يتم اللجوء لصناعته في المنزل فيمكن الحصول على كميات كبيرة منه بتكاليف بسيطة وبجودة عالية، فسنتعرف معًا على طريقة تحضير بريل المواعين مثل الجاهز في المنزل بالتفصيل.

طريقة عمل بريل غسيل المواعين

بمكونات معدودة “يتم شراؤها من محلات بيع أدوات المنظفات” يتم تحضير بريل غسيل المواعين في المنزل، كما يلي:

100 جرام صودا كاوية.

100 جرام رائحة ليمون.

100 جرام تكسابون.

125 جرام سيلفونيك.

ملعقة جلسرين كبيرة.

3 ملاعق ملح أبيض.

لون أزرق.

طريقة التحضير

في وعاء كبير نضع كمية ماء مناسبة ثم الملح ونقلبه جيدًا ليذوب تمامًا.

بعد ذلك نُضيف التكسابون ونقلب ثانيةً ليذوب في الماء ثم نُضيف السيلفونيك ونستمر في التقلب.

نضع رائحة الليمون ثم اللون الأزرق مع الجلسرين ونخلطهم جيدًا مع الخليط السابق.

نترك الخليط لمدة ساعتين قبل الاستخدام لتتفاعل المكونات مع بعضها.

يُمكن الاحتفاظ به في الزجاجات لحين الاستخدام.

طريقة عمل البريل بالليمون

يتم تحضير بريل مواعين بكل سهولة باستخدام قشور الليمون، كالتالي:

المكونات

كيلو قشور ليمون معصور.

5 أكواب ماء.

كوب خل.

قطعة صابون مواعين مبشورة.

ملعقتان كربونات صوديوم.

طريقة التحضير