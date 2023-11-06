طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ للشيف فاطمة أبو حاتي

طاجن المكرونة بالفراخ من أسهل الأكلات ذات المذاق المميز واللذيذ ويتم بيعها في مطاعم كثيرة خاصةً مطاعم الكشري، والمميز فيها أنها وجبة كاملة فتحتوي على بروتين وكربوهيدرات وعناصر غذائية أخرى تُفيد الجسم، ويُمكن بسهولة تحضير الطاجن في المنزل بأقل التكاليف وبمذاق مميز مثل الجاهز وسنوضح طريقة التحضير هذه بالخطوات.

طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ مثل الجاهز

بمكونات بسيطة يتم تحضير طاجن المكرونة بالفراخ، كما يلي:

4 ملاعق زيت نباتي.

بصلتان مفرومتان.

200 جرام من صدور الدجاج.

ورق غار.

ملعقة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

كوبان عصير طماطم.

ملعقة سكر كبيرة.

ملعقة خل أبيض كبيرة.

300 جرام مكرونة.

طريقة التحضير

نُحضر مقلاة على النار المتوسطة ونضع بها كمية من الزيت ثم نضيف البصل ونقلبه جيدًا حتى يذبل.

نُضيف بعد ذلك كل من: الفراخ، ورق الغار، الملح، الفلفل الأسود ونقلبهم جيدًا على النار لتنضج الفراخ.

نضع الكمية المتبقية من الزيت في مقلاة على النار ونضيف لها عصير الطماطم ثم الملح والفلفل الأسود، وعليهم السكر والخل.

نُقلب الخليط جيدًا ونتركه على النار حتى يغلي ثم نرفعه مباشرةً.

في طاجن مناسب نضع الفراخ وبعدها طبقة مكرونة ثم الصلصة على الوجه.

نُغطي طاجن المكرونة بورق قصدير ( سولفان ) ونُدخله الفرن المسبق سابقًا بدرجة حرارة 220 درجة لينضج تمامًا.

في النهاية نُخرج الطاجن من الفرن ونسكب المكرونة بالفراخ في أطباق التقديم ثم يُقدم بجانب الدقة والسلطة بألف هنا وشفا.

تحضير الدقة بأسهل طريقة

يلزم وجود طبق الدقة ووضعه على طاجن المكرونة باللحمة ليُعطيه مذاق مماثل للطواجن الجاهزة، ويتم تحضير الدقة كما يلي:

المكونات

ملعقة ثوم مفروم صغيرة.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ملح وفلفل أسود.

ربع ملعقة من الكمون.

ربع ملعقة من الكزبرة الناشفة البودر.

ملعقة زيت صغيرة.

طريقة التحضير