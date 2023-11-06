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تم الرفع.. تحميل نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 محافظة ذي قار PDF عبر موقع وزارة التربيه

المحرر الصحفيمنذ 44 دقيقة
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بدأت وزارة التربية العراقية في نشر رابط تحميل نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث ذي قار في عدد كبير من مديريات التربية العراقية يمكن الاستفسار عن نتائج السادس الابتدائي دور ثالث في أكثر من 17 مديرية تربية، وتم الإعلان عنها عبر روابط PDF على جوجل درايف يمكن تنزيل نتائج السادس الابتدائي الدور الثالث 2023 في محافظة ذي قار وباقي مديريات التربية التي لم تعلن النتيجة حتى الآن من خلال المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية العراقية عندما يتم اعتمادها رسميا.

بعد الانتهاء من تصحيح الدفاتر الامتحانية في جميع مديريات التربية بالعراق، أعلنت وزارة التربية العراقية رابط نتائج الدور الثالث على موقعها الرسمي يُمكنك تحميل ملفات النتائج من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال الصفحات الرسمية الموثقة للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي لتنزيل نتائج الامتحانات، يُمكن اتباع الخطوات التالية على موقع نتائجنا.

للحصول علي النتائج في جميع المحافظات اتبع الخطوات التالية

  • الضغط على رابط موقع نتائجنا.
  • اختيار مديرية التربية “ذي قار”.
  • حدد تنزيل النتائج.
  • حدد المدرسة التابع لها.
  • قم بتنزيل كشف النتائج PDF.
  • راجع بيانات الطالب أو الطالبة.
المحافظة
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اربيلتم الرفع (1)
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الأنبارتم الرفع (1)
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يُمكن الحصول على نتائج الطلاب في الصف السادس الابتدائي في الدور الثالث من خلال موقع وزارة التربية الرسمي أو عن طريق الولوج إلى صفحة الوزارة على الإنترنت كانت وزارة التربية قد أعلنت عن نشر النتائج بعد انتهاء الاختبارات في نهاية الأسبوع الماضي تمت إجراء الامتحانات للطلاب المتراجعين في مادة واحدة أو اثنتين.

نتائج السادس ابتدائي محافظة ذي قار

تم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي في العديد من مديريات التربية العراقية ويتم حالياً العمل على تصحيح الأوراق في عدد من المديريات بما فيها مديرية الرصافة 3 والسليمانية وأربيل ودهوك. من المتوقع أن تنتهي عملية تصحيح الأوراق خلال الساعات القليلة المقبلة. وفي الوقت نفسه ، تستعد وزارة التربية لنشر نتائج امتحانات طلاب الصف الثامن ، والتي انتهت أيضًا الأسبوع الماضي. حتى الآن ، تم الإعلان عن النتائج فقط في عدد من المديريات.

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المحرر الصحفيمنذ 44 دقيقة
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