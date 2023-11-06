« فلوس بالشوال مستنياك » .. أعلى فوائد شهادات بنك مصر الادخارية 2023 .. عائد يصل إلى 22% شهرياً بعد تثبيت سعر الفائدة .. شوف دنيتك قبل ما الفلوس تطير

أعلى فوائد شهادات بنك مصر الادخارية، تساءل العديد من المواطنين عن فوائد شهادات بنك مصر الأعلى، حيث أُطلقت العديد من شهادات الادخار من قبل البنك، ومن أكثرها أهمية هي شهادة الادخار بعائد 22%، وجاء ذلك في الوقت الذي تم فيه اجتماع البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في يوم الخميس الماضي الموافق 5 نوفمبر 2023.

أعلى فوائد شهادات بنك مصر الادخارية

وبعد أن قام العديد من المواطنين بالبحث عن أقصى فوائد شهادات بنك مصر، تم الإعلان عن أنها تأتي بهذه الطريقة:

شهادة ابن مصر

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

المبلغ الأدنى المطلوب لشراء الشهادة هو 1000 جنيه وجميع الأموال التي تزيد عنها.

الدخل الشهري يتراجع سنويًا بنسبة ثابتة تنافسية خلال فترة الشهادة.

بإمكانك استعادة قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

بموجب قواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، يمكن استرداد قيمة الشهادة بالكامل أو جزء منها.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة القمة

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

أدنى مبلغ لشراء الشهادة: 1000 جنيه وأضعافها.

يتم دفع معدل العائد الثابت على فترة الشهادة بشكل شهري.

بعد مضي فترة 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، يمكن استرجاع قيمتها الكاملة أو جزء منها.

يمكن أن يتم استعادة قيمة الشهادة بأكملها أو جزء منها وفقاً للقواعد المتعلقة بعملية الاسترداد الخاصة بالشهادة.

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة الادخار لمدة خمس سنوات ذات العائد الثابت

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 5 سنوات.

أقل مبلغ لشراء الشهادة هو 1200 جنيه وتكاليف إضافية.

شهادة التوفير ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات

تعتبر أفضل طريقة للحفاظ على المال وتحقيق عائد مضمون على مدار فترة طويلة من الزمن.

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 7 سنوات.

أقل مبلغ لشراء الشهادة هو 750 جنيه، بالإضافة إلى التكاليف الإضافية.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

تعتبر الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري من المنتجات المالية ذات القيمة المتغيرة وتستحق الانتباه.

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

أدنى قيمة مطلوبة لشراء الشهادة هي 500 جنيه مصري، ويمكن زيادتها بتضاعفاتها.

الشهادة الثلاثية المتغيرة بعائد ربع سنوي

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

أدنى مبلغ لشراء الشهادة هو 1000 جنيه وأضعافها.

معدل عائد متغير يصرف كل 3 شهور.

شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 5 سنوات / 10 سنوات.

قيمة الشهادة بالأجر الاسمي: 1000 جنيه مصري وضعفها.

شهادة امان المصريين 2023.

يتم منح الشهادة للمواطنين المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا.

مدة الشهادة: 3 سنوات.