موعد صرف معاش تكافل وكرامة بعد تطبيق الزيادة الجديدة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة لجميع المستحقين وذلك عن شهر نوفمبر متضمنا الزيادة الجديدة والتي تبلغ 15%، يذكر أن الحكومة المصرية تقدم معاش تكافل وكرامة لبعض أفراد المجتمع ممن يستحقون الدعم وذلك للتخفيف على كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

ومن المقرر أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش تكافل وكرامة لجميع المستحقين متضمنا الزيادة الجديدة صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، كما أكدت الوزارة عن استقبال لجنة التظلمات لجميع الشكاوي المقدمة من قبل بعض المواطنين والخاصة بإيقاف بطاقاتهم لمعرفة سبب الإيقاف والعمل على حل المشكلة.

رابط استعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

يمكن للمشتركين في الموقع الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه بعد الدخول الى الرابط التالي من هنا، ثم كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

كيفية التقديم فى معاش تكافل وكرامة

يستطيع المواطن الإشتراك في برنامج تكافل وكرامة بعد التوجه للوحدة الاجتماعيه التابع لها طبقا لمحل السكن الذي يتبعه، كما يجب على المواطن احضار بعض المستندات المطلوبة وهي كالتالي:

– إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي ولابد أن تكون سارية ومكتوب عليها العنوان الحالي للفرد البالغ 18 عاما فأكثر.

– إحضار صورة لإثبات الحالة الإجتماعية للمتقدم سواء قسيمة زواج أو طلاق.

– إحضار صورة من شهادة الميلاد لكافة أفراد الأسرة ولابد أن تكون شهادة كمبيوتر مميكنة وذلك للأفراد الاقل من سن 18 عاما.

– إحضار صورة من بطاقة التموين المميكنة مدون عليها اسم مكتب التموين.

– في حالة الإعاقة والمرض المزمن، يجب إحضار كشف الإعاقة من اللجان الطبية.

– بالنسبة للأطفال من سن 6 وحتى 18 عاما، يجب إحضار قيد مدرسي أو قيد طالب بالنسبة للطلاب الجامعيين.

– إحضار صورة من شهادة السجن في حالة سجن الأم أو الأب

– في حالة الهجر أو الانفصال يجب إحضار ما يثبت ذلك.

– في حالة وفاة الزوج أو الزوجة، يجب إحضار شهادة الوفاة.

– أما الأيتام، فيجب إحضار إقرار الوصاية.